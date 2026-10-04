Jóvenes de Castilla y León y Portugal debatieron en Aldeadávila sobre el futuro de Europa

La localidad salmantina de Aldeadávila de la Ribera acogió la pasadda semana un encuentro que reunió a jóvenes de Castilla y León y Portugal para debatir sobre el futuro de Europa y los principales retos que afectan a las nuevas generaciones, especialmente en los territorios transfronterizos.

La iniciativa, respaldada económica e institucionalmente por la Junta de Castilla y León, combinó mesas de debate, talleres participativos e intercambio de experiencias, con el objetivo de acercar la Unión Europea a los jóvenes y facilitar que pudieran trasladar sus propuestas directamente a las instituciones comunitarias.

La inauguración corrió a cargo de la directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Ruth Andérez, que destacó la importancia de que las nuevas generaciones conocieran las oportunidades que ofrece la Unión Europea y participaran en el debate sobre el futuro de los territorios transfronterizos. En el acto también estuvo presente el teniente de alcalde de Aldeadávila, Jaime González.

El encuentro contó con la participación de los centros Europe Direct de León, Salamanca, Segovia, Zamora y Castilla y León Rural, que colaboraron en la preparación de los contenidos y en la moderación de las diferentes sesiones.

Empleo, vivienda y despoblación

A lo largo de las jornadas, los participantes abordaron cuestiones especialmente relevantes para los jóvenes, como el empleo, la vivienda, la despoblación y las dificultades específicas de quienes viven en zonas fronterizas.

Las mesas reunieron a jóvenes y representantes de asociaciones universitarias y europeístas de Castilla y León y Portugal, además de profesores, investigadores y profesionales relacionados con la cooperación transfronteriza y la divulgación europea.

El objetivo fue favorecer un debate en el que los jóvenes pudieran compartir sus experiencias, conocer otras perspectivas y plantear propuestas sobre cuestiones que afectan directamente a su futuro.

Uno de los elementos destacados del encuentro fue la elaboración de una petición dirigida al Parlamento Europeo, con la que los participantes pudieron recoger sus inquietudes y trasladarlas a las instituciones comunitarias.

Las actividades se desarrollaron durante todo el fin de semana e incluyeron nuevas mesas de debate y talleres de trabajo, entre ellos los celebrados en el parque fluvial de El Rocoso.

La clausura permitió poner en común las conclusiones y propuestas elaboradas durante las jornadas, reforzando la idea de acercar las instituciones europeas a la ciudadanía y, especialmente, a los jóvenes de los territorios fronterizos.

La iniciativa contó también con la participación de Equipo Europa Castilla y León y se enmarcó en las actuaciones de la Consejería de la Presidencia destinadas a facilitar el acceso a la información sobre la Unión Europea y sus políticas y oportunidades.