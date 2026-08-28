Castilla y León impulsará su presencia en Europa y estrechará la cooperación con Portugal

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la directora general de Relaciones Institucionales y directora de Acción Exterior, Ruth Andérez Alonso

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha intensificado durante 2026 su estrategia de Acción Exterior con nuevas iniciativas destinadas a reforzar la presencia de la Comunidad en Europa, acercar las instituciones comunitarias a la ciudadanía y estrechar la cooperación con Portugal.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido que esta política busca "acercar Europa a los ciudadanos, generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, universidades y empresas, y reforzar la posición de Castilla y León en aquellos espacios donde se toman decisiones que afectan a nuestro futuro".

Una de las líneas de actuación se ha centrado en mejorar el conocimiento de la Unión Europea, especialmente entre los jóvenes. Para ello, la Consejería ha destinado durante este año 30.000 euros a los cinco centros Europe Direct de Castilla y León, que desarrollan labores de información, formación y asesoramiento sobre las políticas comunitarias.

Con motivo del Día de Europa, la Junta colaboró además en una jornada celebrada en Tordesillas (Valladolid), destinada a poner en valor el proyecto europeo y su incidencia en la vida cotidiana, especialmente en el medio rural. La actividad contó con la participación de alumnos de distintos centros educativos y de la red Europe Direct de la Comunidad.

A estas iniciativas se sumó la III Olimpiada Autonómica sobre la Unión Europea, celebrada en la Universidad de Salamanca, en la que participaron 60 estudiantes de doce centros educativos. El certamen estuvo dedicado al 40.º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea y buscó fomentar entre los jóvenes el conocimiento de las instituciones comunitarias, el pensamiento crítico y la participación en los asuntos europeos.

Las universidades públicas de Castilla y León también han ocupado un papel destacado en esta estrategia. Durante 2026, la Junta ha destinado 60.000 euros a las cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar actividades relacionadas con la acción exterior y los asuntos europeos.

Estos fondos han permitido organizar seminarios, conferencias, cursos de formación y visitas a instituciones europeas, además de financiar becas para estudios especializados y una nueva edición del Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León.

La Junta mantiene asimismo el programa de becas dirigido a jóvenes titulados para completar su formación en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas, con el objetivo de favorecer la especialización en asuntos europeos y Acción Exterior.

Portugal, una prioridad estratégica

La cooperación con Portugal constituye otro de los principales ejes de la política exterior de Castilla y León. La Comunidad ha reforzado durante este año los proyectos conjuntos con las regiones Norte y Centro del país vecino, especialmente en ámbitos relacionados con el desarrollo rural, la innovación y el intercambio de conocimiento.

Uno de los ejemplos ha sido la jornada técnica sobre concentración parcelaria organizada en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), en la que técnicos de las regiones Norte y Centro de Portugal pudieron conocer la experiencia desarrollada por la Comunidad en este ámbito.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa europeo INTERREG POCTEP y puso de relieve la importancia de la cooperación transfronteriza para compartir experiencias y afrontar retos comunes.

González Gago ha señalado que "la frontera con Portugal no debe entenderse como un límite, sino como un espacio de oportunidades compartidas", al considerar que la colaboración entre ambos territorios permite desarrollar proyectos conjuntos y abordar desafíos como la despoblación, la innovación y el desarrollo rural.

La Junta prevé mantener y ampliar estas líneas de actuación durante el resto de la legislatura. Entre sus objetivos figura consolidar la participación de Castilla y León en los órganos e instituciones de la Unión Europea, reforzar la actividad de su Delegación Permanente en Bruselas y continuar apoyando a los centros Europe Direct y a las universidades públicas.

En el ámbito transfronterizo, el Ejecutivo autonómico también prevé intensificar la colaboración con las regiones Norte y Centro de Portugal mediante nuevos proyectos en el marco de INTERREG POCTEP, la participación en la Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza y el impulso de iniciativas destinadas a convertir la Raya en un espacio de desarrollo económico, innovación y cohesión territorial.

La Junta considera que una mayor presencia de Castilla y León en Europa y una cooperación más estrecha con Portugal pueden contribuir a generar nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y bienestar para los ciudadanos de la Comunidad.