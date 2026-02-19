Jóvenes de Mauritania se forman en el sector de la construcción a través del programa Tierra Firme

Canarias inaugura un nuevo curso de Tierra Firme en Mauritania para integrar a jóvenes en el mercado laboral

Un grupo de 20 jóvenes mauritanos ha iniciado un curso de formación en construcción que les permitirá acceder al mercado laboral y mejorar sus perspectivas de futuro, gracias al programa Tierra Firme, impulsado por el Gobierno de Canarias.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, inauguró esta nueva edición en Nuakchot, destacando que el proyecto busca “crear empleo de calidad en Mauritania y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes para que puedan desarrollarse profesionalmente en su país, evitando la fuga de talento”.

Durante seis meses, los participantes combinarán formación teórica en técnicas de construcción –como encofrado, hormigonado, colocación de armaduras y revestimientos– con prácticas en empresas locales, además de adquirir competencias en mantenimiento de edificios, electricidad, fontanería y pintura. También recibirán un módulo de búsqueda de empleo y emprendimiento, que les permitirá tomar decisiones informadas y desarrollar proyectos propios.

Para Caraballo, esta formación no solo capacita técnicamente a los jóvenes, sino que les ofrece herramientas para construir un futuro estable y sostenible: “Cada participante es una pieza fundamental para fortalecer la economía local y generar oportunidades para toda su comunidad”, afirmó.

Desde su creación, Tierra Firme ha formado a más de 500 jóvenes en Senegal y Mauritania, y busca expandirse a otros países de África occidental como Gambia y Cabo Verde. El programa combina cooperación público-privada, adaptando la enseñanza a las necesidades reales de las empresas, y promueve la inserción laboral desde el país de origen, ofreciendo alternativas viables frente a la migración irregular.