El Gobierno de Canarias inicia la formación de sus proyectos en Mauritania para fomentar el arraigo juvenil y la integración social

El Gobierno de Canarias ha comenzado el periodo de formación de dos proyectos de cooperación en Mauritania —el Clúster de Moda y Balón de la Esperanza— con el objetivo de generar oportunidades de futuro para la juventud, reforzar el arraigo en el país y contribuir a frenar la migración irregular.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, hará a mediados de febrero una visita de tres días a Mauritania para conocer sobre el terreno los avances de estas iniciativas, acompañado por el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, y representantes del equipo de Islas Responsables Lab (IRLab). El viaje se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar sus relaciones con los países del entorno geopolítico del archipiélago, especialmente con Mauritania, desde cuyas costas parten muchas de las rutas migratorias hacia Canarias.

Caraballo subrayó que estos proyectos buscan ofrecer alternativas reales de formación y empleo, especialmente para mujeres y jóvenes, siguiendo la línea de otras iniciativas consolidadas como Tierra Firme. “Se trata de generar economía y futuro en origen, para que las personas puedan quedarse en su tierra y no arriesgar su vida en un cayuco”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de promover el talento local, que en muchos casos se pierde por falta de oportunidades formativas.

Uno de los proyectos es el Clúster de Moda de Mauritania, presentado oficialmente el pasado mes de octubre en Nuakchot y que ya integra a 45 diseñadoras. Impulsado por el Gobierno de Canarias y la Fundación Canaria de Mauritania para el Desarrollo Económico y Social (FCM), el clúster fomenta la industria textil local a partir del talento, la cultura y los recursos artesanales del país. En diciembre, el Ejecutivo canario envió un contenedor con 21 ordenadores, material educativo, deportivo y médico que se está utilizando en la formación de las participantes. La previsión es celebrar en julio un desfile para mostrar y comercializar sus creaciones.

La delegación canaria también asistirá al inicio de la formación del proyecto Balón de la Esperanza, una iniciativa que utiliza el fútbol como herramienta de inclusión social en los barrios más vulnerables de Nuakchot. El proyecto, coordinado por la Fundación Canario-Mauritana para el Desarrollo Económico y Social, la Federación Nacional de Fútbol de Mauritania y el Ministerio de Juventud, Deportes y Bienestar Social del país, permitirá que 2.500 jóvenes de entre 18 y 25 años reciban formación y participen en un torneo estructurado en tres zonas y nueve equipos. El programa incluye además formación específica para chicas en tareas de organización y arbitraje.

Estas acciones se desarrollan en un contexto de estrecha relación entre Canarias y Mauritania, que abarca cooperación al desarrollo, comercio, migración y formación. El archipiélago es el territorio español que más exporta a este país africano, con ventas que superaron los 75 millones de euros en 2024 y cerca de 350 empresas canarias exportadoras. A ello se suma una intensa conectividad aérea y una comunidad mauritana en Canarias que supera las 5.000 personas, factores que refuerzan los vínculos económicos, sociales y culturales entre ambos territorios.