Madrid concede su Medalla Internacional a Estados Unidos, "faro del mundo libre"

Desde el club Mar-a-Lago de Palm Beach, en Florida, adonde acudió para participar en The Hispanic Prosperity Gala, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la comunidad concederá su Medalla Internacional a Estados Unidos, en el año que se conmemora el 250º aniversario de su independencia, por erigirse como "el principal faro del mundo libre".

Se trata de un reconocimiento que en los últimos años han recibido los presidentes del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas; Ucrania, Volodimir Zelenski; Ecuador, Daniel Noboa; y Argentina, Javier Milei.

Durante su intervención en un evento al que ha acudido también la dirigente opositora de Venezuela María Corina Machado, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani o el político brasileño Eduardo Bolsonaro, Ayuso ha apelado a que se ponga fin a "los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden" y, en este sentido, ha expresado su deseo de que pronto Cuba, Nicaragua o México, como ha sucedido con Argentina, "rompan las cadenas y recuperen su libertad".

Otros destacados dirigentes, como el propio Javier Milei, no acudieron presencialmente a este evento privado celebrado en Florida, si bien en el caso del argentino envió un video para agradecer haber sido reconocido por el foro con el premio a la libertad económica. "Tengo la esperanza de que el modelo de la libertad se replicará en todo nuestro continente, hasta que el socialismo pase solo a ser un mal recuerdo", ha trasladado.