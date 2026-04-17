Castilla y León concede 300.000 euros en ayudas de acción humanitaria para intervenir en crisis internacionales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y la directora general de Relaciones Institucionales y directora de Acción Exterior, Ruth Andérez Alonso

La Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de ocho subvenciones por un importe total de 300.000 euros destinadas a proyectos de acción humanitaria en distintas regiones de África, América del Sur y Oriente Próximo, con el objetivo de dar respuesta urgente a situaciones de crisis cronificada.

Las ayudas, impulsadas por la Consejería de la Presidencia, financiarán iniciativas orientadas a garantizar el acceso a la alimentación, la atención sanitaria y la cobertura de necesidades básicas de poblaciones afectadas por conflictos armados, epidemias, catástrofes naturales o desplazamientos masivos.

Las entidades beneficiarias son Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña, UNICEF, Cáritas, UNRWA, Asamblea de Cooperación por la Paz y Alianza por la Solidaridad, todas ellas con amplia experiencia en intervención humanitaria.

Entre las actuaciones previstas, Cruz Roja Española reforzará la alimentación en centros educativos de los campamentos saharauis, mientras que Médicos del Mundo desarrollará programas de atención sanitaria y nutricional en Burkina Faso, especialmente dirigidos a menores de cinco años.

Por su parte, el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña trabajará en Perú y Bolivia en la formación de equipos de emergencia, mientras que UNICEF centrará su intervención en Sudán, con programas de tratamiento de la malnutrición infantil y materna.

Cáritas actuará en la República Democrática del Congo con tratamientos para la desnutrición infantil grave, y UNRWA distribuirá kits de higiene entre la población afectada por el conflicto sirio. Asimismo, Asamblea de Cooperación por la Paz apoyará a familias desplazadas en Colombia, y Alianza por la Solidaridad desarrollará actuaciones en Mali para mejorar el acceso a alimentos y condiciones de saneamiento.

Esta partida forma parte de los 600.000 euros que la Junta destinará en 2026 a acción humanitaria. Los 300.000 euros restantes se distribuirán a lo largo del año para atender nuevas emergencias internacionales y mediante colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Con esta inversión, la Junta de Castilla y León mantiene su compromiso con la acción humanitaria, destinando a este fin el 10% del total de su Ayuda Oficial al Desarrollo, en línea con las recomendaciones internacionales.

Se amplía hasta el 20 de mayo el plazo de ayudas para castellanos y leoneses en el exterior

La Consejería de la Presidencia ha ampliado hasta el 20 de mayo el plazo de solicitud de las ayudas individuales dirigidas a castellanos y leoneses en el exterior que se encuentran en situación de especial necesidad.

La medida, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), modifica la convocatoria aprobada el pasado mes de febrero con el objetivo de facilitar el acceso a estas subvenciones a un mayor número de potenciales beneficiarios.

Estas ayudas forman parte de las políticas de atención a la ciudadanía en el exterior impulsadas por la Junta y están destinadas a apoyar a personas originarias de Castilla y León que residen fuera de la Comunidad y atraviesan dificultades económicas o sociales.

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica de la Administración autonómica.