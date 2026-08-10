La Junta concede ayudas de 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen para emprender

Descendientes de emigrantes procedentes de cuatro países recorren Castilla y León para conocer su realidad social, institucional y cultural

La Junta de Castilla y León mantendrá durante 2026 las ayudas de 5.000 euros destinadas a los castellanos y leoneses que regresen a la Comunidad para poner en marcha un negocio o iniciar una actividad económica como trabajadores autónomos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 400.000 euros a CEOE Castilla y León y al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León para desarrollar durante este año el programa Volver a Castilla y León, impulsado por la Consejería de la Presidencia.

La iniciativa tiene como objetivo favorecer el retorno de ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que actualmente residen en otras comunidades autónomas o en el extranjero y desean desarrollar en la Comunidad su proyecto de vida personal y profesional.

La subvención se distribuirá a partes iguales entre las dos entidades colaboradoras, que recibirán 200.000 euros cada una para desarrollar labores de captación, difusión, información, asesoramiento y acompañamiento a los potenciales beneficiarios.

Entre sus funciones estará también la identificación de ciudadanos que puedan acogerse a las ayudas, la promoción de la participación de empresas interesadas en contratar trabajadores retornados y la prestación de servicios de apoyo al emprendimiento.

Ayudas para emprendedores y empresas

El programa contempla ayudas individuales de 5.000 euros para los ciudadanos que regresen a Castilla y León con el objetivo de crear una empresa o iniciar una actividad económica como autónomos.

Además, las empresas de la Comunidad podrán acceder a una ayuda de la misma cuantía cuando contraten a ciudadanos castellanos y leoneses que residan fuera de Castilla y León y contribuyan de esta forma a facilitar su retorno.

La Junta enmarca estas medidas en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que busca favorecer el regreso de quienes viven fuera de la Comunidad y desean establecer en ella su proyecto personal y profesional.

La actuación responde asimismo al mandato recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León de promover las condiciones necesarias para facilitar el retorno de sus ciudadanos residentes en el exterior.

Las ayudas serán compatibles con otras iniciativas de la Junta destinadas a favorecer el regreso, entre ellas el Pasaporte de Vuelta, con el objetivo de reforzar las oportunidades de integración social y laboral de los castellanos y leoneses que decidan regresar a la Comunidad.