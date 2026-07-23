Castilla y León lanza un programa de becas de máster para favorecer el retorno del talento emigrante

Castilla y León pondrá en marcha un nuevo programa de becas de máster dirigido a ciudadanos castellanos y leoneses residentes en el exterior y a sus descendientes con el objetivo de favorecer el retorno del talento y reforzar los vínculos con la diáspora. La iniciativa permitirá financiar estudios oficiales de posgrado en las cuatro universidades públicas de la Comunidad durante el curso 2026-2027.

El programa nace tras la firma de un protocolo de colaboración entre la Consejería de la Presidencia y las universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, a través de sus respectivas fundaciones generales.

La primera convocatoria contará con ocho becas, dos por cada universidad participante, destinadas a residentes en Hispanoamérica o descendientes de castellanos y leoneses. Cada ayuda estará dotada con 10.000 euros, lo que supone una inversión inicial de 80.000 euros.

Las becas cubrirán los principales gastos derivados de la estancia, entre ellos la matrícula del máster, alojamiento, manutención, suministros básicos, material académico y otros costes necesarios para completar la formación.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, destacó que esta iniciativa incorpora por primera vez al sistema universitario público de Castilla y León a las políticas de apoyo a la ciudadanía en el exterior. "Unimos formación, excelencia académica y atención a la ciudadanía castellana y leonesa residente fuera de la Comunidad", afirmó.

La selección de los beneficiarios se realizará mediante criterios objetivos que tendrán en cuenta la vinculación con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el expediente académico y la renta familiar.

La medida se enmarca en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028 y nace con vocación de continuidad. El objetivo es ampliar progresivamente el número de becas en futuras ediciones para facilitar el regreso de jóvenes cualificados y reforzar la conexión entre la Comunidad y su ciudadanía repartida por el mundo.

Durante la presentación, González Gago subrayó además que atraer y recuperar talento constituye uno de los principales retos de Castilla y León y defendió que la Comunidad ofrece un entorno favorable para desarrollar proyectos profesionales gracias a la calidad de vida, la seguridad, la cohesión social y el prestigio de sus universidades públicas.