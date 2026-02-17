La Junta sitúa a Andalucía en la vanguardia europea y centra esfuerzos en su acción exterior

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta, Arturo Bernal, ha reivindicado el papel de Andalucía en la construcción del proyecto europeo y ha subrayado que la acción exterior del Gobierno de Juanma Moreno se ha convertido en una “prioridad en la gestión de la administración”.

En el marco de la conmemoración del Tratado de Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, Bernal ha defendido que Andalucía no solo ha sido beneficiaria del proceso de integración, sino que ha desempeñado un papel activo en el desarrollo del proyecto común.

El consejero ha señalado que este aniversario debe servir para “mirar al futuro con responsabilidad” ante los grandes desafíos que afronta Europa, entre ellos la defensa de la democracia, la autonomía estratégica, la transición ecológica, la cohesión social y la estabilidad internacional. En su opinión, estos retos requieren la implicación directa de las regiones y de una ciudadanía informada y comprometida.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los cambios en las cadenas de suministro, Bernal ha señalado que operar en el mercado único ha exigido a las empresas andaluzas una adaptación constante. En este proceso, ha valorado el respaldo de las Cámaras de Comercio, que ofrecen información, asesoramiento y programas como Enterprise Europe Network para ayudar a las pymes a aprovechar las oportunidades europeas.

Asimismo, ha afirmado que Andalucía parte actualmente de una posición más sólida ante los desafíos de la transición ecológica, la digitalización y la innovación, con un tejido empresarial mejor preparado y con instrumentos europeos que pueden resultar decisivos si se utilizan de forma adecuada. Desde las Cámaras de Comercio, ha añadido, se mantiene el compromiso de fortalecer la competitividad, fomentar la innovación y promover la cooperación.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez, ha asegurado que la pertenencia al mercado único ha multiplicado las posibilidades de crecimiento y cooperación para la comunidad. Gracias al acceso a más de 450 millones de consumidores y a un marco normativo común, Andalucía ha podido diversificar mercados, eliminar barreras y consolidarse como una región capaz de innovar y competir en Europa.

Sánchez ha defendido que Andalucía es una región diversa, abierta al mundo y con una posición geoestratégica singular, que ha sabido proyectarse hacia el exterior y participar en los grandes debates europeos, aportando experiencia y visión en cuestiones clave para el futuro común.

Finalmente, Bernal también ha puesto en valor el impulso dado en los últimos años a la proyección internacional de la comunidad, situando a Andalucía como un actor comprometido con los valores de la Unión Europea. En este sentido, ha destacado el papel de la Red de Información Europea de Andalucía en la difusión de las políticas comunitarias y en la promoción del pensamiento crítico, facilitando que miles de ciudadanos se acerquen a Europa, comprendan sus decisiones y participen en el debate sobre su futuro.