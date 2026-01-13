Los ocho ejes estratégicos del marketing turístico de Andalucía en el mercado internacional

Las acciones de marketing turístico previstas para 2026 en Andalucía apuestan por una planificación estratégica orientada a la segmentación de mercados, la profesionalización del sector y la toma de decisiones basada en datos.

La estrategia, diseñada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, se articula en torno a ocho ejes estratégicos: planificación, sostenibilidad, medición, innovación, conectividad, marca, cogobernanza y diversificación. Estos pilares incorporan criterios de desestacionalización de la demanda y una gestión más eficiente de la promoción turística en un contexto cada vez más competitivo.

El plan prioriza el ámbito profesional y empresarial, incrementando el peso de las acciones dirigidas al canal B2B y redistribuyendo el esfuerzo promocional hacia segmentos específicos como el turismo de reuniones y congresos, el segmento premium, el golf, la naturaleza, la cultura y la gastronomía. Este enfoque permite adaptar las acciones promocionales a las dinámicas reales del mercado.

En este marco, la planificación contempla la participación en cerca de 40 ferias anuales, con un mayor peso de las ferias internacionales, profesionales y segmentadas. En comparación con ejercicios anteriores, se amplía la presencia en mercados considerados estratégicos y se incrementa la participación en eventos con mayor retorno económico y de marca.

Asimismo, se prevé un aumento de las jornadas profesionales propias, que alcanzarán las 18 en 2026, tanto en el ámbito nacional como internacional. Estas jornadas facilitan el contacto directo entre empresas andaluzas y agentes intermediarios y favorecen la comercialización de la oferta turística.

El plan incluye también la organización de foros sectoriales especializados, acciones inversas y la participación en congresos internacionales, muchos de ellos celebrados en Andalucía, junto a más de un centenar de acciones inversas especializadas por segmentos o mercados.

De forma complementaria, la planificación incorpora líneas específicas para el desarrollo y la creación de producto turístico, con la elaboración de catálogos profesionales segmentados, la actualización de recursos turísticos y la coordinación con mesas de expertos, apoyadas en una plataforma web profesional para la comercialización especializada.

Por último, la planificación para 2026 contempla la conectividad aérea como un elemento relevante para el desarrollo turístico, con mesas de trabajo con aeropuertos, una iniciativa de conectividad para el periodo 2026-2028 y la celebración de eventos especializados como el Fly Andalucía Summit.