La justicia bloquea un nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado un nuevo intento de la administración Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.

A través de una directiva ahora anulada, Trump buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que se encuentren en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales.

De llevarse a cabo, podría afectar a unos 250.000 bebés nacidos en el país cada año, de acuerdo a los datos del Instituto de Políticas Migratorias y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania.

Trump ha convertido la restricción de la ciudadanía por derecho de nacimiento en un sello distintivo de su segundo mandato. De hecho, inmediatamente después de regresar al cargo el año pasado, el presidente emitió la orden ejecutiva, con la que buscaba negar la ciudadanía a dichos menores.

Sin embargo, el máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento.