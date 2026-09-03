Trump y Delcy Rodríguez coinciden en que Venezuela no está preparada para elecciones

Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, a juicio de Donald Trump y Delcy Rodríguez. Ambos coinciden en que debe recuperarse la normalidad a través de las urnas, si bien todavía no ha llegado el momento.

"He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá", ha aseverado la mandataria del país caribeño, en una comparecencia junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien ha visitado el país al calor del pacto petrolero recientemente alcanzado entre ambas naciones.

En esa misma comparecencia ante los medios, la interina de Miraflores ha insistido en que en Venezuela "hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto en la Constitución".

Con todo, ha puesto sobre la mesa que, desde su llegada al cargo en el mes de enero, su orientación fue "llamar a la convivencia democrática, porque el camino que había tomado Venezuela no era un tema de elecciones", sino de "extremismos" y de "intolerancia".

Así pues, se ha comprometido a seguir trabajando por la economía venezolana y el desarrollo social de su país.

"Un buen trabajo"

Más tarde, ante los medios en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos ha suscrito las palabras de su par en Venezuela.

"No creo que estén preparados todavía", ha sostenido Trump, tras reivindicar que ha "liberado" al pueblo venezolano de "una dictadura muy poderosa y muy desagradable" con la captura de Nicolás Maduro.

Además, ha aprobado la labor de Delcy Rodríguez que, ha enfatizado, "está haciendo un trabajo muy, muy bueno". Así pues, se ha reafirmado en que Venezuela "aún no está preparada" para afrontar una cita electoral, aunque "lo estará pronto".

Visión de la oposición

Estas declaraciones de Trump y Delcy Rodríguez se producen apenas unos días después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado apelase a restablecer plenamente la democracia en su país a través de unas elecciones transparentes "lo antes posible".