Hong Kong desplaza a Suiza como refugio mundial de la riqueza

Hong Kong ha desplazado por primera vez a Suiza como principal refugio mundial de la riqueza transfronteriza. Aunque por un margen muy estrecho, pues ambas albergan unos 2,9 billones de dólares, la región administrativa de China se ha visto impulsada por los flujos procedentes del gigante asiático y por un dinámico mercado bursátil que le permite proyectar que sus cifras crecerán un 9% en el horizonte de 2030.

Es el dato principal del Global Wealth Report de Boston Consulting Group, que refleja que el país helvético mantiene una base de clientes más centrada en Europa occidental y menos expuesta a los flujos que han aupado a su rival asiático. En todo caso, dada su condición de plaza de seguridad en momentos de incertidumbre, la consultora norteamericana pronostica que registrarán un alza del 6% hasta el inicio de la próxima década.

Con Singapur en tercera posición en el ranking, con aproximadamente 2,1 billones de dólares, y Estados Unidos (1,6 billones) a continuación, seguido por el Reino Unido continental (un billón) y su Isla de Man (0,8 billones), la conclusión es que la banca privada internacional se está ordenando en torno a dos grandes redes: la asiática y la occidental.

Todo ello en un contexto en el que la riqueza transfronteriza mundial creció un 8,4% en 2025, hasta alcanzar cifras que superan los 15 billones de dólares.

Riqueza mundial

En cuanto al panorama general, a pesar de las guerras comerciales y las crecientes tensiones geopolíticas, la riqueza financiera mundial cerró el año 2025 con un aumento del 10,7%, hasta alcanzar los 333 billones de dólares en 2025.

Buena parte de este salto lo atribuye Boston Consulting Group al comportamiento de los mercados bursátiles —con una subida por encima del 13% en la renta variable mientras los activos reales crecieron un 7,4%— y a la revalorización del oro del año pasado.

No obstante, el informe también dibuja un mundo menos homogéneo, pues la brecha entre las regiones que generan riqueza a gran escala y las que no consiguen hacerlo es cada vez mayor.

Brecha geográfica

Asia-Pacífico se configura como uno de los motores estructurales, apoyada en la cadena de valor de la inteligencia artificial, los semiconductores, los centros de datos y el buen comportamiento de las bolsas de Hong Kong y Japón. Además, China elevó su riqueza financiera un 15% a cierre de 2025 y la previsión es que siga creciendo al 9% hasta 2030.

La sorpresa positiva del pasado ejercicio fue Europa, según el informe, al superar en tres décimas el 15% de crecimiento. Pese a ello, el diagnóstico revela que el efecto divisa y la elevada tasa de ahorro de los hogares son la base del dato, pues el rendimiento bursátil subyacente fue modesto, lastrado por una economía con menor dinamismo y por una exposición limitada a los sectores de mayor crecimiento. De ahí que la consultora estadounidense pronostique que el ritmo de crecimiento anual del viejo continente no superará el 5% en el lustro siguiente.

En paralelo, el crecimiento de América del Norte se limitó al 7,4%. La depreciación del dólar contrarrestó las fuertes ganancias en renta variable, y el rendimiento se mantuvo concentrado en un reducido grupo de acciones tecnológicas de gran capitalización, lo que implica vulnerabilidades del mercado ante un eventual cambio de rumbo en el ciclo de inversión en IA. Con todo, el crecimiento de su riqueza financiera se espera que promedie el 7% anual hasta 2030.

En cuanto a Oriente Próximo y África, su riqueza nominal creció un 12,3%, en consonancia con el repunte generalizado de los mercados emergentes. La creciente diversificación económica y la fuerte actividad inversora en los estados del golfo Pérsico impulsaron este crecimiento, junto con una sólida expansión del PIB en el África subsahariana. Una tasa de crecimiento anual compuesta del 7% en cinco años refleja un impulso estructural real, atenuado por la incertidumbre geopolítica, la inflación desigual y el subdesarrollo de los mercados de capitales que aún caracterizan a gran parte del continente africano, tal y como se desprende del informe.