Canarias regresa al European Film Market de Alemania

Canary Islands Film contará con un espacio propio en el que está considerado el primer mercado audiovisual de Europa, del 12 al 18 de febrero

Canarias vuelve a situarse en el epicentro de la industria audiovisual europea con su participación en el European Film Market (EFM), el mercado que se celebra de forma paralela a la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, del 12 al 18 de febrero. La presencia del archipiélago está coordinada por el Gobierno de Canarias a través de Canary Islands Film, que ya tiene concertadas 60 reuniones con productoras interesadas en rodar en las islas o en encontrar coproductores para sus proyectos.

Este año la delegación isleña es más amplia que en ediciones anteriores, con cerca de cuarenta profesionales que participan en una misión coordinada por Proexca y el Clúster Audiovisual de Canarias. El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, destacó durante la presentación oficial que “es un honor ver nombres canarios en los principales palmarés de la industria audiovisual internacional”, subrayando que el crecimiento del sector es fruto del trabajo coordinado entre agentes públicos y privados.

La delegación contará con un espacio propio dentro del pabellón Cinema from Spain para mantener encuentros profesionales y reforzar contactos. Además, el Gobierno de Canarias organizará el evento de networking “Forget love, have a passionate affair with Canarian Cinema”, coincidiendo con el Día de San Valentín, con el objetivo de consolidar la imagen de las islas como territorio de creación. También tendrán protagonismo los EFM Animation Days (12-14 de febrero) y el Berlinale Co-Production Market (14-17 de febrero).

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, señaló que el volumen de reuniones y la alta presencia de profesionales reflejan “el grado de madurez alcanzado por nuestra industria audiovisual”, respaldada por políticas públicas de apoyo e internacionalización. En la misma línea, la gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, Genoveva Ayala, recordó que el EFM es el segundo mercado cinematográfico más importante del mundo y una cita clave para cerrar acuerdos y fortalecer la proyección exterior de las empresas canarias.

Entre los proyectos destacados figura “Rosebush Prunning”, del director brasileño Karim Aïnouz, que compite por el Oso de Oro y cuenta con la coproducción de la canaria Sur-Film. También sobresale el largometraje de animación “Ages of Madness: The Howling of the Jinn”, del estudio 3Doubles, seleccionado para los EFM Animation Days. Además, la isla de La Palma ha sido nominada como mejor localización europea por la serie de Netflix ‘La Palma’, un reconocimiento que refuerza el posicionamiento internacional del archipiélago como plató natural.

La productora Volcano Films, responsable del rodaje de la serie en La Palma, destacó el impacto económico directo de aproximadamente tres millones de euros, además de la contratación de profesionales locales y la colaboración institucional. A ello se suma la proyección de la película ‘Tal vez’, ópera prima de la grancanaria Arima León, que contará con pases dirigidos a programadores y plataformas para impulsar su recorrido internacional.