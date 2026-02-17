Lisa Bujidos Noremberski:“Las novelas españolas pueden aportar una riqueza narrativa diferente, con estilos e imaginarios originales”

La pasión por la literatura española y francesa han llevado a Lisa Bujidos a lanzarse en la creación de una editorial

El mundo editorial es un universo complejo que agrupa numerosas profesiones y que requiere experiencia, pero sobre todo valor para lanzarse a él en un momento en el que los libreros hablan de crisis y los lectores escasean. Lisa Bujidos es una joven franco-española que ha decidido crear su propia editorial en Francia, Ymesia y que publicó su primer libro en enero pasado. En una entrevista exclusiva para La Región Internacional nos habla de este proyecto y de las obras que se publicarán en las próximas semanas y meses. Nos habla de su pasión por la literatura tanto española como francesa.

Hay que tener experiencia en el mundo editorial y mucho valor para decidir crear una editorial. ¿Por qué y cómo nació Ymesia?

La creación de Ymesia surgió de la pasión por la literatura fantástica y romántica, y del deseo de dar visibilidad a voces francófonas e hispanohablantes que aún son demasiado desconocidas.

Quiero ofrecer un acompañamiento muy personal y cercano a los autores, desde el manuscrito hasta la publicación, y proponer obras cuidadas, con un diseño exquisito que encuentren su lugar entre los lectores. La idea es, por tanto, crear un espacio con Ymesia donde se encuentren y conjuguen creatividad y exigencia editorial, con un verdadero diálogo entre los autores y la editorial.

Lisa Bujidos tiene una sólida experiencia profesional en el mundo de la edición en Francia | Juanjo Dorado

La primera obra se publicó en Francia en enero bajo el título «Heltone». ¿Por qué se eligió a Joannie Bour como autora para este lanzamiento?

Joannie Bour destaca por su rico universo, su pluma cautivadora y su capacidad para mezclar acción, tensión y emoción en sus relatos. Heltone representa a la perfección el espíritu de Ymesia: una novela de fantasía accesible, intensa y protagonizada por personajes con una fuerte personalidad. El estilo y la visión de la autora encajaron inmediatamente con nuestra línea editorial y no lo dude un segundo. Es muy raro encontrar un autor novel que ofrece tanto en su primera novela.

¿A qué público va dirigido «Heltone»?

La novela puede seducir tanto a un público adulto como a jóvenes curiosos por historias intensas y envolventes. El género está abierto a multitud de públicos y es un error pensar que solo los adolescentes pueden interesarse por este tipo de novela.

¿Qué otros temas deseas abordar en las próximas publicaciones?

Quiero seguir adentrándome en los diversos universos que ofrece la fantasía, pero también ofrecer historias mucho más contemporáneas. Mi primer objetivo es promover la diversidad de géneros, voces y universos, dando protagonismo a autores y autoras francófonos e hispanohablantes apasionados y con talento.

Has comenzado publicando a una autora francesa, pero ¿también desean publicar a autores españoles en francés?

Sí, estamos abiertos a la idea de traducir y publicar a autores españoles. Creemos que la literatura española encierra universos ricos y originales que pueden seducir al público francófono, especialmente en los géneros de la fantasía y el romance. Estoy al acecho de todos esos autores que en España tienen mucho que decir y que desean abrirse también a otros públicos.

¿Cree que los escritores españoles y sus novelas pueden interesar a los lectores franceses? ¿Tiene ya alguna idea de quién podría ser el primer autor español publicado por Ymesia?

Por supuesto. Los lectores franceses son curiosos y les gusta descubrir cosas nuevas, y la traducción les permite descubrir nuevos universos. Las novelas españolas pueden aportar una riqueza narrativa diferente, con estilos e imaginarios originales, lo que encaja perfectamente con el espíritu de Ymesia. Como decía seguimos a algunos autores españoles, hablamos con ellos y en los próximos meses empezaremos a publicarlos. No queremos correr, queremos trabajar con paciencia y de manera estrecha con ellos.

Portada de la primera obra publicada por Ymesia | Juanjo Dorado

¿Se puede imaginar también que las obras editadas por Ymesia se publiquen en español?

Sin lugar a dudas, es una posibilidad que no descartamos. Ahora, como decía antes, lo primero es ofrecer a los autores un trato personalizado y a los lectores obras cuidadas y de calidad. Luego, el siguiente paso, será poder publicarlos también en español.