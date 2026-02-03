Licitación abierta por 45 millones para renovar el alumbrado público en la periferia de París

El ayuntamiento de Aulnay Sous Bois, situado en la periferia de París, ha sacado a licitación pública un contrato para operar, mantener y renovar el alumbrado público, de las instalaciones deportivas, los semáforos y la iluminación festiva de la ciudad. El importe previsto del contrato asciende a 45 millones de euros, sin IVA.

La licitación se resolverá mediante un procedimiento de diálogo competitivo con las tres ofertas finalmente seleccionadas. Las propuestas para participar en esta selección pueden presentarse hasta el próximo 13 de febrero, según las condiciones de la contratación a las que ha tenido acceso La Región Internacional.

Entre los factores que se tendrán en cuenta para la adjudicación se encuentran el precio (30% de ponderación), el valor social del proyecto (27,5%), la calidad del equipamiento ofrecido para la prestación del servicio (15%) y la calidad y pertinencia del proyecto (15%).

El contrato tendrá una vigencia de 18 años y los pliegos de contratación pueden consultarse aquí: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_4OtLsSb4PN&v=1&selected=0