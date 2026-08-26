La localidad lucense de Pol rinde celebra la 41ª edición de su Festa do Emigrante

El municipio de Pol celebró este lunes la 41ª edición de la Festa do Emigrante, una cita consolidada en el calendario local que cada año sirve para reconocer a quienes tuvieron que abandonar su tierra natal para buscar nuevas oportunidades lejos de Galicia.

La jornada contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López. También participaron la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, los diputados provinciales Pablo Rivera y Carlos López, y el alcalde de Pol, Lino Rodríguez, junto a numerosos vecinos y vecinas.

Autoridades participantes en la Festa do Emigrante | Deputación de Lugo

Los actos comenzaron con una misa y continuaron con el tradicional pregón, que este año estuvo protagonizado por Manuel Abraira, vecino de Pol que emigró a México. Su intervención permitió recordar las experiencias personales y colectivas de tantos habitantes del municipio que emprendieron en distintas épocas el camino de la emigración.

Uno de los momentos más simbólicos de la celebración fue el descubrimiento de una placa conmemorativa del 41º aniversario de la Festa do Emigrante, como reconocimiento a la trayectoria de una celebración que se ha convertido en un punto de encuentro para generaciones de vecinos.

Posteriormente, autoridades y participantes compartieron un almuerzo popular en la Carballeira de Mosteiro, en un ambiente de convivencia que permitió reunir a vecinos, familias y personas vinculadas al municipio pese a la distancia.

La programación se extendió durante toda la jornada con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. Los más pequeños pudieron disfrutar de diferentes juegos, mientras que varias actuaciones musicales pusieron el acompañamiento festivo a una celebración que combinó tradición y entretenimiento.