Manuel Rodríguez, venezolano hijo de emigrantes gallegos retornados: “Es importante para nosotros volver al lugar donde nacieron nuestras raíces”

Manuel Rodríguez nació en Caracas, aunque sus raíces familiares están ligadas a Galicia. Su madre es de Santa Uxía de Lobás, en O Carballiño, y su padre era natural de Dacón. Tiempo después, sus padres regresaron a Galicia, donde todavía residen su madre y su hermano. Él emprendió un camino diferente y desde hace 26 años vive en Miami con su esposa y sus dos hijas.

Pregunta. ¿Por qué decidió emigrar a Estados Unidos en lugar de regresar a Galicia?

Respuesta. Valoramos dos opciones: venir a España o ir a Estados Unidos. Visitamos ambos lugares para conocer cómo sería la vida allí. Finalmente escogimos Miami porque ofrecía mejores oportunidades laborales y, además, toda la familia de mi esposa vivía en Florida.

P. ¿Mantiene el vínculo con Galicia a pesar de vivir tan lejos?

R. Sí, siempre que podemos venimos a Galicia para visitar a mi madre, a mi hermano y al resto de la familia. Me gustaría venir todos los años, pero no siempre es posible por cuestiones económicas y familiares. Tenemos dos hijas en la universidad y un viaje tan largo supone un gasto importante. Aun así, intentamos aprovechar cada visita para recorrer Galicia y disfrutar de sus paisajes y su gastronomía.

P. En su familia conviven varias culturas. ¿Cómo se refleja eso en vuestro día a día?

R. Mi esposa es venezolana, con madre venezolana y padre cubano, así que en casa convivimos con las tradiciones gallegas, venezolanas, cubanas y estadounidenses. Esa mezcla se nota sobre todo en la comida: comemos desde tortilla española y empanada gallega hasta arepas, pabellón venezolano o platos típicos cubanos. Aunque vivimos en Miami valoramos mucho la comida española y solemos visitar restaurantes españoles con frecuencia.

P. ¿Qué significa Galicia para usted y para sus hijas?

R. Galicia representa un lugar para ver a la familia. Cuando venimos, pasamos la mayor parte del tiempo en Carballiño, aunque también aprovechamos para recorrer otros puntos de la comunidad. Mis hijas nacieron en Estados Unidos, pero les encanta la cultura española: desde pequeñas bailan flamenco y disfrutan siempre que venimos de vacaciones. Para nosotros es importante que conozcan el lugar del que procede nuestra historia y mantengan un vínculo con Galicia.