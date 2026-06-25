Maldita.es forma a periodistas para combatir las campañas de desinformación sobre migración

Los bulos sobre migración se construyen a menudo a partir de imágenes falsas, datos descontextualizados o hechos reales manipulados para generar miedo e indignación. Frente a estas estrategias de desinformación, una treintena de periodistas de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) participaron en el curso ‘Migración y desinformación: narrativas, enfoques y retos para el periodismo’, organizado por Maldita.es para analizar cómo se crean y difunden estos relatos en el entorno digital.

Durante la formación, Stéphane M. Grueso, coordinador adjunto de Educación de la Fundación Maldita.es, explicó cómo las redes sociales permiten que contenidos falsos se propaguen rápidamente al conectar con emociones como la indignación o el miedo. Entre los ejemplos analizados figuraban imágenes o vídeos atribuidos a sucesos ocurridos en España que, en realidad, pertenecían a otros países o a hechos de años anteriores.

El curso se centró en las principales narrativas que se repiten en torno a la inmigración: la idea de que las personas migrantes representan una amenaza, que incrementan la inseguridad, que reciben más ayudas sociales o que compiten por los puestos de trabajo. Según los expertos, estos mensajes simplifican un fenómeno complejo y contribuyen a reforzar estereotipos y percepciones alejadas de los datos.

La importancia de una información rigurosa

La jornada se enmarcó en el proyecto europeo MILD (More correct Information. Less Discrimination), una iniciativa destinada a mejorar la calidad de la información sobre migración y ofrecer herramientas a periodistas y activistas para combatir la desinformación.

Uno de los temas que trascendieron durante la formación fue la escasa presencia de voces de migrantes en los medios de comunicación. Los responsables del proyecto señalaron que la falta de representación contribuye a ofrecer una visión parcial de la realidad migratoria y defendieron la necesidad de incorporar más testimonios y perspectivas diversas.

Además, se analizaron los principales canales de difusión de los bulos, desde las redes sociales hasta aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, donde los contenidos falsos circulan con mayor dificultad para ser verificados y adquieren mayor credibilidad al ser compartidos por contactos cercanos.

Verificar, contextualizar y prevenir

El curso ofreció a los periodistas herramientas para combatir la desinformación, como el debunking, basado en verificar y desmontar contenidos falsos, y el prebunking, orientado a preparar a la ciudadanía para identificar posibles bulos antes de que se difundan.

Los participantes abordaron también las motivaciones que se encuentran detrás de estas campañas, desde intereses políticos o ideológicos hasta incentivos económicos o estrategias destinadas a generar confusión y desconfianza.

La formación concluyó con una reivindicación del papel del periodismo como elemento clave para garantizar una información veraz y responsable. En un contexto marcado por la velocidad de propagación de los contenidos digitales, la verificación, la contextualización y la diversidad de fuentes se presentan como herramientas esenciales para combatir los discursos de odio y favorecer una mirada más rigurosa sobre la migración.