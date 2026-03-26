Migraciones lanza "Trayectorias" para escuchar a los jóvenes españoles en el exterior y adaptar las políticas públicas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado "Trayectorias", una encuesta con la que pretende recabar las experiencias de los jóvenes españoles que residen en el exterior, con el objetivo de contribuir al diseño de políticas públicas más eficaces y ajustadas a la realidad.

La Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, dirige, en formato digital y anónimo, a jóvenes españoles de entre 20 y 39 años que residan actualmente en el extranjero. La consulta estará accesible hasta el 19 de abril de 2026, inclusive.

La encargada de realizar la encuesta, según explican desde Migraciones, será la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones, cuya experiencia global en materia migratoria y en la gestión y análisis de datos garantizará un tratamiento riguroso de la información recopilada.

Los resultados del cuestionario permitirán conocer de primera mano las inquietudes, aspiraciones y expectativas de retorno de la población española joven residente en el exterior. Esto contribuirá, entre otros aspectos, a facilitar procesos de reintegración más exitosos y a fortalecer los vínculos de la diáspora española con el país.

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo Llorente, ha puesto explicado que “esta consulta nos permitirá entender mejor quiénes son los jóvenes españoles que viven fuera, qué están viviendo y qué esperan para su futuro. Sus voces nos importan y nos importan mucho”.

Por su parte, María Jesús Herrera, jefa de Misión de la OIM en España, ha subrayado además que “escuchar sus voces nos permite avanzar en el diseño de políticas migratorias que conciban el retorno no solo como una oportunidad para recuperar talento, sino también como una forma de potenciar la contribución de los jóvenes españoles al desarrollo económico, social, político y comunitario del país”.

Tras la recopilación de los resultados de la encuesta, la OIM elaborará un estudio basado en el análisis riguroso de la información recopilada a través de la encuesta digital y de entrevistas realizadas a informantes clave que puedan ofrecer información ampliada que enriquezca los resultados. Este estudio permitirá ofrecer una visión integral de los perfiles y trayectorias de la ciudadanía joven española residente en el exterior, analizando también vínculos con el país de origen, expectativas de retorno y formas de participación política y asociativa, entre otros aspectos.

La OIM cuenta con una amplia experiencia en la recopilación, análisis y gestión de datos sobre movilidad humana, apoyando especialmente a gobiernos de todo el mundo en el diseño de políticas migratorias basadas en evidencia.

Los jóvenes interesados pueden realizar la encuesta a través del siguiente enlace: https://ee.kobo.iom.int/x/VDBFWTsG