El musical "Malinche", creado por Nacho Cano, continúa cosechando éxitos en Ciudad de México, donde cumple su segunda temporada tras conquistar al público con una espectacular puesta en escena que combina teatro, música en directo, flamenco, rock y danza urbana.

La producción del fundador de Mecano recrea la historia de Malinche, la intérprete indígena bautizada con el nombre cristiano de Marina, y el conquistador español Hernán Cortés. A través de una propuesta artística que celebra el mestizaje y la diversidad cultural, el espectáculo invita al público a adentrarse en uno de los episodios más trascendentales de la historia compartida entre España y México.

Con más de 600.000 espectadores entre ambos países, "Malinche" reúne la fuerza de un concierto en directo, la narrativa teatral y la elegancia de una compañía de danza contemporánea. La música original, compuesta expresamente para el espectáculo e interpretada en vivo en cada función, constituye uno de los principales atractivos de esta producción de gran formato.

El músico, productor, y director de escena, Nacho Cano, interviene durante el pase gráfico de ‘Malinche’, | Europa Press

El emblemático Frontón México, situado junto al Monumento a la Revolución y escenario durante décadas de competiciones de pelota vasca, acoge esta segunda temporada del musical.

Un encuentro con la historia compartida

A una de las funciones asistió la consejera general por México en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Carmen de Benito, y del historiador, escritor y comunicador mexicano Juan Miguel Zunzunegui.

Al término de la representación, Zunzunegui dirigió unas emotivas palabras al público, en las que hizo referencia al movimiento Fortaleza México y reivindicó la figura de Malinche como una mujer extraordinaria, cuya trayectoria ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas a lo largo de los siglos.

La consejera de España en México, Carmen de Benito | Cedida

El historiador destacó su capacidad para desenvolverse entre dos mundos aparentemente enfrentados y subrayó que su papel histórico fue mucho más allá del de una intérprete, convirtiéndose en una auténtica estratega.

Zunzunegui puso también el acento en los lazos de hermandad entre España y México y en el significado simbólico del nacimiento de Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y Malinche, como una de las figuras representativas del mestizaje surgido del encuentro entre ambas culturas.

Un puente cultural entre España y México

Con una producción renovada y una combinación de lenguajes artísticos que trasciende las convenciones del teatro musical, la obra de Nacho Cano continúa afianzando su trayectoria en tierras mexicanas.

"Malinche" se presenta así como un viaje sensorial que conecta el pasado con el presente y propone, desde la música y la danza, una reflexión sobre la identidad, el mestizaje y los vínculos culturales que unen a España y México.