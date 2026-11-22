Recreación de la torre de Karl Lagerfeld cerca de Ciudad de México

El campo de golf se extiende a los pies de la torre y, más allá de las zonas verdes, aparece el horizonte de Ciudad de México. Ese paisaje acompañará la vida cotidiana en las primeras residencias de Karl Lagerfeld en Latinoamérica: un total de 73 viviendas que trasladan el gusto por los materiales, las formas y los detalles de la casa de moda al hogar.

Recreación de una de las branded residences de Karl Lagerfeld cerca de Ciudad de México | KL

La promoción se levantará en Bosque Real, una urbanización en el área metropolitana de la capital mexicana, y consiste en una torre de 38 plantas con solo dos residencias por piso y una colección que incluye dos áticos y una vivienda con jardín.

Las casas rondarán los 480 metros cuadrados, con tres dormitorios y grandes ventanales de suelo a techo, y en su interior los pavimentos de madera realizados a medida dibujarán composiciones geométricas de inspiración art déco, dando así continuidad al lenguaje estético de la firma.

Recreación de una de las branded residences de Karl Lagerfeld cerca de Ciudad de México | KL

"Karl nunca limitó su creatividad a una sola disciplina, y nosotros tampoco", señala Pier Paolo Righi, consejero delegado de una marca que ya cuenta con proyectos inmobiliarios en importantes destinos como Marbella, Dubái y Lisboa.

Espacios comunes

Pero, además, la torre ofrece a sus propietarios un cine privado, salón de puros y áreas para comer y recibir invitados, así como zonas de trabajo, salas para celebraciones y espacios para niños y adolescentes. A todo ello se añade un gimnasio panorámico, sala de ciclismo, pista de pádel, sauna, baño de vapor y cabina de tratamientos.

Recreación de una de las branded residences de Karl Lagerfeld cerca de Ciudad de México | KL

La promoción ya se comercializa sobre plano y la inmobiliaria de lujo Henry Oak apunta que los precios comienzan alrededor de 1,95 millones de euros.