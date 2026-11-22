Karl Lagerfeld lleva su sello a más de setenta viviendas de lujo junto a Ciudad de México
Inmobiliaria
La primera promoción de la marca en Latinoamérica ofrece residencias de casi 480 metros cuadrados con vistas a un campo de golf a partir de dos millones de euros
El campo de golf se extiende a los pies de la torre y, más allá de las zonas verdes, aparece el horizonte de Ciudad de México. Ese paisaje acompañará la vida cotidiana en las primeras residencias de Karl Lagerfeld en Latinoamérica: un total de 73 viviendas que trasladan el gusto por los materiales, las formas y los detalles de la casa de moda al hogar.
La promoción se levantará en Bosque Real, una urbanización en el área metropolitana de la capital mexicana, y consiste en una torre de 38 plantas con solo dos residencias por piso y una colección que incluye dos áticos y una vivienda con jardín.
Las casas rondarán los 480 metros cuadrados, con tres dormitorios y grandes ventanales de suelo a techo, y en su interior los pavimentos de madera realizados a medida dibujarán composiciones geométricas de inspiración art déco, dando así continuidad al lenguaje estético de la firma.
"Karl nunca limitó su creatividad a una sola disciplina, y nosotros tampoco", señala Pier Paolo Righi, consejero delegado de una marca que ya cuenta con proyectos inmobiliarios en importantes destinos como Marbella, Dubái y Lisboa.
Espacios comunes
Pero, además, la torre ofrece a sus propietarios un cine privado, salón de puros y áreas para comer y recibir invitados, así como zonas de trabajo, salas para celebraciones y espacios para niños y adolescentes. A todo ello se añade un gimnasio panorámico, sala de ciclismo, pista de pádel, sauna, baño de vapor y cabina de tratamientos.
La promoción ya se comercializa sobre plano y la inmobiliaria de lujo Henry Oak apunta que los precios comienzan alrededor de 1,95 millones de euros.
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