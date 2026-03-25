Un manifiesto exige memoria, identidad y justicia para los emigrantes de las riberas de los ríos río Sil y Miño

Recreación de la casa que fue la de la Asamblea en la aldea de Ramuín

Un manifiesto titulado “El grito de la Ribera vaciada: justicia para nuestros emigrantes” reivindica el reconocimiento histórico, cultural y social de las poblaciones asentadas en las riberas de los ríos río Sil y río Miño, al tiempo que lanza un mensaje directo a la diáspora gallega repartida por el mundo.

El manifiesto denuncia lo que considera una “manipulación de la identidad” de estos territorios, en referencia al uso turístico de denominaciones como Ribeira Sacra. Según el texto, estas etiquetas estarían desdibujando la realidad histórica de unas comunidades que, sostienen, han sido tradicionalmente diferenciadas de las zonas de montaña del interior.

Uno de los ejes del texto se apoya en estudios atribuidos a instituciones como la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Oxford, la Universidad de Burgos y la Universidad Complutense de Madrid, que —según los firmantes— apuntarían a un origen “ibero-atlántico” de la población local. El texto contrapone esta interpretación a lo que define como “mitos nórdicos” construidos desde discursos ajenos al territorio.

El escrito también pone en valor el modelo económico tradicional de estas riberas, basado en el aprovechamiento del río como vía de comunicación y sustento. Destaca el papel histórico de los barqueros, el comercio fluvial y la producción agrícola temprana —vino, aceite o fruta— como elementos diferenciadores frente a la economía de montaña.

Asimismo, se menciona la relevancia de instituciones históricas locales como la llamada Casa de la Asamblea de Ramuín, vinculada —según el texto— a formas de organización comunitaria ligadas al entorno fluvial.

El documento también se refire a la falta de inversión pública en estas zonas, lo que habría favorecido procesos de emigración masiva durante décadas. En contraste, señala que núcleos como A Peroxa o A Barrela habrían experimentado un desarrollo distinto, vinculado a ferias ganaderas y economías de interior.

Los firmantes, también consideran que la apropiación del término “Ribeira” para usos turísticos supone “un insulto a la memoria” de quienes habitaron históricamente las zonas ribereñas.

Un mensaje a la emigración

El comunicado dedica un apartado especial a la diáspora, con referencias a localidades como Os Peares o Pombeiro, y apela a emigrantes y descendientes a mantener viva la memoria de sus orígenes.

En sus líneas finales, se reivindica la herencia de oficios tradicionales como los afiadores o barqueros, y reclama la preservación de elementos patrimoniales hoy en estado de abandono, como antiguos pazos o espacios comunitarios, y concluye con una llamada a la defensa de la “verdad histórica” y la recuperación de la identidad de la Ribera, en un momento en el que el debate sobre despoblación, memoria y uso del territorio continúa ganando protagonismo en Galicia.