Mar del Plata acoge el III Congreso de Centros Valencianos de América del Sur

La ciudad argentina de Mar del Plata acogió los días 26 y 27 de septiembre el III Congreso de la Federación de Centros Valencianos de América del Sur, un encuentro que reunió a representantes de las comunidades valencianas de Argentina, Chile y Uruguay para reforzar sus vínculos y avanzar en la consolidación institucional de la entidad.

La jornada de trabajo del sábado 26 estuvo centrada en la definición de los principales ejes estratégicos de la Federación, que este año ha obtenido su personería jurídica, un paso que permitirá iniciar ante la Generalitat Valenciana los trámites para su reconocimiento como federación oficial de comunidades valencianas en el exterior.

Miembros de la Federación | La Región Internacional

Durante las sesiones se analizaron cuestiones relacionadas con la gestión de ayudas y programas, la planificación del calendario de festividades y el desarrollo de nuevas iniciativas destinadas a incorporar a las generaciones más jóvenes a la vida de las entidades valencianas en América del Sur.

El congreso contó con representantes de los centros valencianos de Córdoba, Rosario, San Juan, Mar del Plata, Mendoza, Santiago de Chile y Uruguay. Asimismo, las entidades de Bahía Blanca y San Román mostraron su interés en incorporarse a la Federación.

Los participantes disfrutaron de una paellla | La Región Internacional

Celebración del aniversario de la Unión Regional Valenciana

El programa concluyó el domingo 27 con un acto celebrado con motivo del 72.º aniversario de la Unión Regional Valenciana de Mar del Plata, entidad anfitriona del congreso.

Una de las mesas de debate celebradas | La Región Internacional

La celebración congregó a más de 200 personas, entre autoridades consulares, representantes del Foro de Colectividades de Mar del Plata, miembros de distintas instituciones de la colectividad española y público general.

Desde la Federación destacaron la participación de las entidades asistentes y agradecieron la confianza depositada en este proyecto, que busca consolidar un espacio común de unión y representación de la comunidad valenciana en el Cono Sur.

Fiesta durante el encuentro | La Región Internacional

La organización considera que la formalización jurídica alcanzada este año supone un paso relevante para reforzar la interlocución de los centros valencianos de América del Sur con la Generalitat Valenciana y facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos.