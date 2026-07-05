‘Del Montgó a Manhattan’, el documental que recupera la historia de los 15.000 valencianos que cruzaron el Atlántico en busca del sueño americano

El documental ‘Del Montgó a Manhattan. 100 años de sueño americano’ recupera la historia de la emigración valenciana hacia Canadá y Estados Unidos entre 1906 y 1920, un viaje protagonizado por alrededor de 15.000 personas que abandonaron su tierra en busca de una nueva vida al otro lado del Atlántico.

La película, impulsada por InfoTV, narra la experiencia de aquellos pioneros que emigraron huyendo de la crisis del campo, la filoxera, la pobreza y el caciquismo que marcaban la realidad social de muchos pueblos valencianos a comienzos del siglo XX.

El documental tiene previsto su estreno en Valencia el 11 de junio, aunque la fecha definitiva estará condicionada por el número y la ubicación de los mecenas que apoyen el proyecto. Tras su presentación, la producción iniciará un recorrido por distintas ciudades como Gandía, Ondara-Dénia, Benidorm, Alzira, Xàtiva, Ontinyent, Sagunto, Alicante, Elche, Barcelona y Alcoy.

La iniciativa pretende recuperar la memoria de una generación de valencianos que cruzó el océano y que, pese a la distancia, mantuvo sus vínculos con sus lugares de origen a través de asociaciones, tradiciones y relaciones familiares.

Una historia de emigración y memoria colectiva

‘Del Montgó a Manhattan. 100 años de sueño americano’ se adentra en las historias personales de quienes protagonizaron uno de los grandes movimientos migratorios valencianos del siglo XX, mostrando las dificultades del viaje, la adaptación en América y la construcción de nuevas comunidades lejos de casa.

El documental busca acercar al público una parte de la historia de la emigración española y poner en valor el legado de quienes contribuyeron al desarrollo de las sociedades de acogida sin perder sus raíces culturales.

Ficha técnica

Título original: Del Montgó a Manhattan. 100 anys de somni americà

Dirección: Juli Esteve y Esther Albert

Producción: Juli Esteve

Fotografía: Esther Albert

Edición: Esther Albert

Diseño sonoro: Esther Albert y Estudios Andro

Estreno: Mundial

País: España

Año: 2025

Duración: 119 minutos

Idiomas: Castellano y valenciano

La película combina investigación histórica, testimonios y una mirada audiovisual sobre la emigración valenciana, con el objetivo de preservar la memoria de aquellos 15.000 hombres y mujeres que transformaron sus vidas cruzando el Atlántico.