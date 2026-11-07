Maristela Durán, una española de corazón que lleva el arte de la joyería de Río de Janeiro a Madrid y sueña con exponer en Galicia

Maristela Durán nació en Río de Janeiro, pero sus raíces están profundamente ligadas a Galicia. Hija de emigrantes gallegos procedentes de la provincia de Pontevedra, ha sabido construir una trayectoria profesional en la que conviven la arquitectura, la creatividad y su pasión por el diseño de joyas. Trabaja en el Consulado de España en Río de Janeiro.

Sus padres, ambos emigrantes gallegos, dejaron atrás sus pueblos de origen en la provincia de Pontevedra para comenzar una nueva vida en Brasil. Su madre nació en Alxán, en Soutomaior, y su padre en Covelo, en A Lama. Aunque Maristela vino al mundo al otro lado del Atlántico, creció con el amor por Galicia que sus padres supieron transmitirle desde niña.

Ese vínculo con sus raíces ha acompañado cada etapa de su vida. Hoy trabaja en el Consulado de España en Río de Janeiro, es arquitecta y ha encontrado en el diseño y el dibujo de joyas una de sus grandes pasiones: una forma de transformar la creatividad, la sensibilidad artística y su formación profesional en pequeñas piezas de arte.

Uno de los collares diseñados por Maristela Durán | IG (maristela.duran)

Una pasión que viene de familia

La historia de Maristela con la joyería tiene también un origen familiar. Su padre comenzó trabajando a su llegada a Brasil como ayudante en una joyería. Con esfuerzo, constancia y muchos años de dedicación, consiguió dar un paso decisivo: junto a un paisano, llegó a comprar el establecimiento en el que había empezado trabajando.

Aquel oficio se convirtió en parte de la historia familiar. Su padre transmitió a sus hijos los conocimientos y el amor por la joyería, dejando una herencia que iba mucho más allá de una profesión: el valor del trabajo, la perseverancia y la capacidad de construir un futuro lejos de la tierra natal.

Quizá por eso, para Maristela, diseñar joyas no sea solamente una actividad artística. Es también una manera de continuar una historia familiar, de mantener vivo un legado y de unir, a través de la creación, dos mundos que siempre han estado presentes en su vida: Brasil y Galicia.

El talento y la dedicación de Maristela acaban de recibir un importante reconocimiento. En la Feria de Joyería de IFEMA Madrid ha conseguido dos premios, una noticia que ha supuesto una enorme alegría y una emoción difícil de describir."Ni en mis mejores sueños imaginé que pudiera pasar algo así de maravilloso en mi vida profesional", reconoce emocionada.

Una de las pulseras diseñadas por Durán | IG(maristela.duran)

Tres museos de Madrid abrirán sus puertas a sus joyas

Más allá de los reconocimientos para Maristela comienza una nueva etapa, ya que participará el próximo año, junto a otros artistas, en una exposición colectiva que llevará sus creaciones a tres espacios museísticos de Madrid durante los meses de febrero, marzo y abril, coincidiendo con la Semana del Arte de la capital.Se trata del Museo del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el Museo de Arte de Madrid y Casa Cerralba.

Pero, entre los esos proyectos guarda un deseo muy especial: poder exponer en Galicia. Su ilusión es que sus creaciones puedan llegar a los museos, espacios culturales y públicos gallegos, y que esa exposición se convierta también en un encuentro familiar. Le gustaría invitar a sus primos y a sus tías para compartir con ellos la alegría de este momento tan especial de su vida.

Sería una manera de devolver, a través de su arte, una pequeña parte de todo lo que recibió de sus padres: el amor por Galicia, el respeto por sus orígenes y el orgullo de pertenecer a una familia que supo construir su futuro lejos de casa sin olvidar nunca de dónde venía.