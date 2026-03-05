Médicos de familia y En Bici Sin Edad España impulsan una alianza para combatir la soledad de mayores y personas con discapacidad

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la asociación En Bici Sin Edad España (EBSE) han firmado un convenio de colaboración institucional en la Embajada de Dinamarca en España, en un acto que refuerza la apuesta conjunta por la movilidad, la conexión social y el bienestar integral de las personas mayores y con discapacidad.

El escenario elegido no fue casual. Dinamarca es el país de origen de Cycling Without Age, movimiento internacional nacido en Copenhague que inspira la labor de EBSE y que promueve el uso de triciclos adaptados para devolver a las personas mayores el contacto con el aire libre, el entorno y su comunidad, combatiendo la soledad y mejorando su calidad de vida.

El acuerdo fue suscrito por Asunción Gracia, en representación de la Presidencia de SEMG, y Antonio Peña, presidente de EBSE España, en presencia del embajador de Dinamarca en España, Michael Braad. La alianza nace con el objetivo de generar un impacto positivo en la salud integral de la población más vulnerable.

El convenio establece un triple compromiso entre ambas entidades. En primer lugar, el impulso a la formación mediante el desarrollo de programas conjuntos dirigidos tanto a profesionales de las ciencias de la salud como al voluntariado de EBSE —pilotos, acompañantes y gestores—, favoreciendo un enfoque comunitario y humanizado de la atención.

En segundo lugar, el intercambio científico, centrado en el estudio y difusión de los beneficios que el envejecimiento activo, el contacto con el entorno y la reconexión con la comunidad tienen sobre la salud física y emocional de las personas mayores y con discapacidad.

Por último, el acuerdo promueve la mejora directa del bienestar de este colectivo mediante los paseos en triciclos eléctricos adaptados, concebidos como herramienta terapéutica y social para combatir la soledad no deseada, romper con la rutina y enriquecer el tiempo de ocio.

“Esta colaboración enriquecerá a ambas partes y, fundamentalmente, a pacientes y personas usuarias que atendemos. Unir la evidencia científica de la Medicina de Familia con el impacto emocional de los paseos de EBSE es un paso natural hacia una salud más humana”, destacó Antonio Peña durante el acto.

Desde SEMG se destacó el valor preventivo de la iniciativa. “El envejecimiento activo no es un eslogan: es una herramienta de salud pública. Iniciativas como En Bici Sin Edad ayudan a mantener funcionalidad, ánimo, orientación, relación social y sentido de pertenencia. Y todo eso es salud, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida”, señaló la doctora Gracia, quien recordó que los médicos de familia, por su cercanía a las personas mayores, pueden integrar este tipo de recursos comunitarios dentro de una concepción más amplia de la prescripción en salud.

La colaboración entre ambas entidades se remonta a 2025, cuando la delegación de SEMG en Castilla-La Mancha impulsó una primera experiencia junto al capítulo de EBSE Albacete durante las II Jornadas de Médicos Residentes celebradas en las Lagunas de Ruidera. En ese encuentro, 30 personas mayores del municipio participaron en paseos por el entorno natural, una actividad que los organizadores destacaron por su impacto positivo en el bienestar emocional y social de los participantes, ayudándoles a reconectar con su entorno y “volver a sentir el viento en la cara”.

Fundada en 1988, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia es una de las principales entidades científicas de referencia para los profesionales del primer nivel asistencial en España, con una trayectoria de casi cuatro décadas en defensa de la Atención Primaria y el desarrollo profesional de la Medicina de Familia.

Por su parte, En Bici Sin Edad España, constituida formalmente en 2023 aunque presente en el país desde 2016, forma parte del movimiento global nacido en Copenhague. Con 20 delegaciones activas en el territorio nacional, la entidad sin ánimo de lucro facilita que personas mayores o con movilidad reducida reconecten con su comunidad y la naturaleza mediante paseos en triciclos eléctricos adaptados, promoviendo una salud más activa, participativa y humana.