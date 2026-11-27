"Al igual que mis padres, debes ganarte el derecho a vivir en este país para siempre". Con esa frase, la ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, defendió en septiembre de 2025, ante el congreso laborista de Liverpool, su propuesta para endurecer el acceso a la residencia permanente. La ministra del Interior, de ascendencia pakistaní y que se define como musulmana devota, recurrió a su historia familiar para defender que el tiempo vivido en el Reino Unido debía ir acompañado de una contribución al país. Entre las condiciones que planteó entonces figuraban trabajar y cotizar, acreditar un buen nivel de inglés y carecer de antecedentes penales.

Y lo ha cumplido a rajatabla. El resultado de aquella declaración de principios ha supuesto que la migración neta de larga duración en el Reino Unido haya caído un 62% en un año, de 204.000 a 77.000 personas, según acaba de hacer público la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS). O lo que es lo mismo, hasta el mes de junio de este año, unas 738.000 personas se instalaron en el país y 661.000 hicieron sus maletas.

La ONS atribuyó el descenso principalmente a la caída de las llegadas de ciudadanos de países extracomunitarios. De hecho, las llegadas de ese colectivo bajaron de 671.000 a 550.000 en un año, mientras que sus salidas se mantuvieron relativamente estables.

El primer ministro, Andy Burnham, presentó las cifras como un avance en el control de las fronteras. Su Gobierno ha endurecido los requisitos de cualificación y salario para los visados de trabajo cualificado y ha reforzado la cooperación con Francia para frenar las travesías en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, defendió las reformas y afirmó que el Ejecutivo seguirá revisando el sistema migratorio.

Un tercio menos de personas pidió asilo

Además, en los doce meses anteriores a septiembre de 2026, 73.589 personas solicitaron asilo en el Reino Unido, lo que representa un 33% menos que el año anterior. Al cierre de septiembre, 40.887 personas esperaban una primera resolución, un 49% menos que un año antes. En ese mismo periodo, el número de solicitantes alojados en hoteles cayó un 64%, hasta 13.185.

El Ministerio del Interior informó también de que alrededor de 70 hoteles habían dejado de utilizarse para alojar a solicitantes de asilo y de que casi 90.000 personas sin derecho a permanecer en el país habían retornado desde julio de 2024.