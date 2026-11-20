La Unión Europea y Reino Unido han llegado a un acuerdo para la movilidad de jóvenes entre ambos lados del canal de La Mancha que permitiría la entrada de 100.000 europeos al año en suelo británico para estudiar o trabajar, aunque los europeos siguen presionando para lograr un trato "igualitario" en el pago de tasas universitarias antes de sellar el pacto.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha viajado a Bruselas para reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de una cumbre con la que buscan consolidar un acercamiento "reiniciado" el pasado año con la primera cumbre tras la salida de los británicos del bloque comunitario, pero que sigue dejando en evidencia diferencias de calado entre las dos partes.

"Juntos, estamos fortaleciendo nuestra asociación para dar resultados a nuestros ciudadanos y reforzar la seguridad de nuestro continente", ha expresado Costa en un mensaje compartido en redes sociales poco antes del arranque formal del encuentro, que concluirá con el anuncio de varios acuerdos en materia comercial y agroalimentaria, energía y avances en cooperación migratoria y de seguridad.

Los equipos negociadores han apurado los contactos hasta poco antes del arranque de la cumbre, lo que según han indicado fuentes europeas ha permitido cerrar a tiempo tres acuerdos considerados clave: uno en materia fitosanitaria, con el que agilizar el comercio de alimentos y productos agrícolas entre la UE y Reino Unido, otro para conectar sus respectivos sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y el "plan de experiencia juvenil" que Bruselas ha reclamado desde el inicio de las conversaciones como esencial para un acercamiento.

Este último acuerdo conlleva, según han adelantado las mismas fuentes, la entrada anual de 100.000 jóvenes europeos para estudiar, vivir o trabajar en Reino Unido y de otros 100.000 jóvenes británicos en los distintos países en territorio comunitario. Con todo, siguen sobre la mesa cuestiones como el pago de las tasas universitarias en Reino Unido, que son muy superiores para los extranjeros: mientras la Unión Europea reclama un "trato igualitario" para europeos y británicos, Londres únicamente acepta rebajarlas, pero no equipararlas al precioi británico.