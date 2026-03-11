Migraciones celebra el 8M reconociendo la contribución de las mujeres migrantes

La Secretaría de Estado de Migraciones ha celebrado el Día Internacional de la Mujer con la jornada “Mujeres que migran, historias que transforman”, un encuentro centrado en visibilizar el papel de las mujeres migrantes y reforzar el compromiso institucional con la igualdad, la inclusión y la protección de sus derechos.

La jornada fue inaugurada por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, junto a la directora de la Fundación Apip-Acam, Montserrat Font. Cancela destacó el papel transformador de las mujeres en sus comunidades: “Pongamos en valor a las mujeres porque son quienes siempre marcan el camino. Donde hay mujeres que luchan y trabajan, hay comunidades que prosperan”.

El acto fue clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien subrayó que: “Cada mujer migrante que encuentra oportunidades y reconocimiento transforma su vida, y al hacerlo, transforma también nuestro país”.

Historias de vida y protagonismo femenino

Las protagonistas del encuentro fueron las mujeres beneficiarias de los programas de atención humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, que compartieron sus trayectorias personales y experiencias de integración en España.

Saiz destacó que las políticas públicas deben abordar las desigualdades específicas que enfrentan las mujeres migrantes, impulsando medidas que garanticen igualdad de oportunidades, inclusión y acceso a derechos en condiciones de dignidad: “La inclusión no es una opción, es una condición necesaria para una convivencia basada en el respeto y la igualdad de derechos”.

Debate y cooperación internacional

La jornada incluyó cuatro mesas redondas sobre desafíos migratorios, reconstrucción de la identidad, empleo y emprendimiento como motores de cambio, y el papel del acompañamiento especializado. Entre las participantes destacaron figuras como Maniza Yaquobi, activista afgana; Asha Ismail, de Save a Girl, Save a Generation; Nilufar Sarabi, activista iraní; Nicole Ndongala, directora de Karibu, y Aminata Soucko, fundadora de la Red Aminata.

Los debates abordaron temas como la promoción de derechos, eliminación de barreras, acompañamiento entre mujeres y la lucha contra la mutilación genital femenina.

Cultura y encuentro

El encuentro se completó con la actuación musical del Coro “Música sin Fronteras” y la participación de entidades de comercio justo, fomentando el intercambio entre profesionales y participantes y reforzando el papel de las mujeres migrantes como agentes de cambio y transformación social.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca dar visibilidad a la experiencia y contribución de las mujeres migrantes, reconociendo su papel fundamental en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.