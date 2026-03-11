La Xunta destaca en Brasil el legado de la emigración gallega en el estreno del documental “Los Inmigrantes”

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, asistió en la ciudad brasileña de Santos al estreno del documental “Los Inmigrantes”, una producción dedicada a la historia de la emigración española en Brasil y al legado de la colectividad gallega asentada en esta localidad.

Durante el acto, Miranda se refirió a la importancia de preservar la memoria de quienes dejaron Galicia en busca de nuevas oportunidades y recordó que “la memoria de la emigración es también la historia del esfuerzo y de la contribución de los gallegos a la construcción simultánea de su tierra en países como Brasil”.

El documental repasa la trayectoria de miles de hombres y mujeres que, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor. Muchos de ellos llegaron a Brasil a través del puerto de Santos, una de las principales puertas de entrada de la inmigración europea en América Latina durante ese periodo, y contribuyeron con su trabajo al desarrollo económico, social y cultural del país.

Público asistente al estreno | Galicia Aberta

Durante la presentación también se puso en valor el papel histórico del Centro Español de Santos, que celebra 130 años de historia y que se ha consolidado como una de las colonias españolas más importantes del mundo. A lo largo de décadas, esta institución ha servido como espacio de acogida, solidaridad y preservación de la identidad cultural para varias generaciones de emigrantes y descendientes.

El documental recoge testimonios y relatos de vida que reflejan las experiencias y los desafíos de quienes emigraron, transformando la memoria de la emigración en un legado vivo que rinde homenaje al esfuerzo y la valentía de aquellos que ayudaron a construir el Brasil actual sin renunciar a sus raíces.