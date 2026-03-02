El Centro Social de Casa de España en Río de Janeiro, referente histórico de la colectividad gallega en Brasil

El se cretario xral da Emigración durante su visita al Centro Social de la Casa de España en Brasil

El Centro Social de la Casa de España en Río de Janeiro es uno de los espacios históricos más relevantes para la colectividad española en Brasil y, especialmente, para la comunidad gallega asentada en el país. A lo largo de décadas, la entidad ha desempeñado una labor fundamental como punto de encuentro, cohesión e identidad para varias generaciones de emigrantes y sus descendientes.

Miranda durante su visita al Centro | Galicia Aberta

En sus instalaciones se desarrollan actividades culturales, sociales y comunitarias que permiten mantener vivas las tradiciones, fortalecer los lazos entre familias y preservar el vínculo permanente con Galicia y con España.

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, visitó el Centro Social en el marco de su viaje institucional a Brasil. Durante el encuentro, puso en valor la trayectoria de la entidad y subrayó la importancia de estos espacios como referentes sociales y culturales para la emigración. “Son hogar, punto de encuentro, identidad compartida y vínculo permanente con Galicia”, afirmó, destacando el papel esencial que desempeñan en el mantenimiento de las raíces y tradiciones en el exterior.