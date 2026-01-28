Un mural en Bruselas conmemora los 40 años de España en la Unión Europea

La sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea ha acogido la presentación de un mural conmemorativo que celebra los 40 años de la entrada de España en la UE. La obra recupera y adapta el emblemático mural "The Future is Europe", convertido en un símbolo de la construcción europea y de principios como la democracia, los derechos humanos, la justicia y la sostenibilidad.

El panel en detalle | Javier_Noslon

El panel, distribuido en tres superficies, ha sido reinterpretado para incorporar los valores de la Memoria Democrática española y recordar cómo la integración europea fue determinante en la consolidación de la transición democrática y en la proyección internacional del país. Al acto asistieron trabajadores de la Representación Permanente y más de 200 funcionarios españoles que desarrollan su labor en las instituciones europeas y en las oficinas autonómicas en Bruselas.

La jornada incluyó además un diálogo sobre los retos geopolíticos actuales y el papel de la Unión Europea en un contexto internacional cambiante, poniendo el acento en la necesidad de una Europa cohesionada y con capacidad de actuación propia.

Albares participó en la inauguración | Javier_Nolsom

El acto contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien participó en el encuentro y subrayó la importancia de la memoria democrática y del compromiso de España con el proyecto europeo.