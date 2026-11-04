Murcia reúne a representantes de siete países latinoamericanos para impulsar la innovación y la transformación digital

El director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, junto con los asistentes a la apertura de las Jornadas Internacionales sobre Innovación Inteligente.

La Región de Murcia acoge esta semana las Jornadas Internacionales sobre Innovación Inteligente, un encuentro que reúne a una treintena de participantes procedentes de Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana para intercambiar experiencias sobre inteligencia artificial, transformación digital y nuevas herramientas de gestión en organizaciones públicas, privadas y sociales.

La iniciativa está organizada por la Fundación Carbonell y el Centro Latinoamericano de Estudios Locales (Celadel), con la colaboración del Gobierno regional y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur). Bajo el lema «Potenciando el talento para transformar las organizaciones», el programa se desarrolla durante cinco días en Murcia, Cartagena y Alicante.

El director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado el interés del Gobierno regional por convertir los vínculos de Murcia con América Latina en proyectos conjuntos, formación y oportunidades de colaboración.

Almela ha defendido la incorporación de la inteligencia artificial para mejorar los servicios y facilitar el trabajo de las organizaciones, aunque ha subrayado que su aplicación debe ir acompañada de formación, criterio profesional y atención a las necesidades de cada entidad. También ha incidido en que la innovación debe estar al alcance de pequeñas organizaciones, cooperativas y mutualidades.

Un programa en tres ciudades

Las jornadas comenzaron en Murcia, donde las actividades se desarrollan durante las dos primeras jornadas, con encuentros con la Fundación Integra, cooperativas y empresas de la Región. Este miércoles, el programa se trasladará a Cartagena para abordar experiencias relacionadas con el desarrollo local. Las sesiones del jueves y el viernes tendrán lugar en Alicante, con actividades centradas en inteligencia artificial, emprendimiento e innovación urbana.

El encuentro combina sesiones de trabajo, reuniones institucionales y visitas para conocer iniciativas y experiencias que puedan servir de referencia a las organizaciones participantes.

Entre los asistentes figuran la presidenta de la Asociación Colombiana de Cooperativas, María Eugenia Pérez Zea; la presidenta de Cooproenf, Xiomara Núñez de Céspedes, y el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Turismo, Jesús Bran Argueta. También participan representantes del movimiento mutualista argentino, de la Universidad Nacional de Córdoba y profesionales especializados en accesibilidad digital e inclusión.

La presencia de integrantes de centros murcianos en Argentina y de representantes de la Fundación Carbonell refuerza la dimensión exterior del encuentro y su vinculación con las comunidades murcianas en el extranjero.

Con esta iniciativa, la Región busca favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias con América Latina y explorar nuevas vías de cooperación en ámbitos como la digitalización, la innovación social y la modernización de los servicios públicos.