Cinco universitarios murcianos participarán en proyectos de cooperación en cuatro países

El director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela junto con cuatro voluntarios que van a participar en proyectos de voluntariado

Cinco estudiantes de la Universidad de Murcia participarán durante los próximos meses en cuatro proyectos de voluntariado internacional en Bolivia, Senegal, Perú y Chile, dentro de ‘Inicia.Travel’, una estrategia promovida por el Gobierno de la Región de Murcia junto a las universidades para facilitar que los jóvenes puedan poner sus conocimientos al servicio de proyectos de cooperación.

La iniciativa busca que el voluntariado internacional vaya más allá de una experiencia personal. Los participantes se incorporan a programas previamente definidos por organizaciones especializadas, reciben preparación antes de viajar y son seleccionados de acuerdo con su formación y con las necesidades concretas de cada proyecto.

El director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y la vicerrectora de Cultura y Bienestar de la Universidad de Murcia, María Victoria Sánchez, mantuvieron un encuentro con los primeros estudiantes que participarán en estas experiencias.

Desde la Administración regional se destaca que el programa pretende consolidarse como una vía para que los universitarios murcianos puedan acceder a proyectos internacionales de manera responsable, segura y vinculada a sus estudios.

Educación, salud e inclusión social

Los cinco estudiantes se distribuirán en cuatro iniciativas con objetivos muy diferentes, pero con un denominador común: trabajar directamente con comunidades que presentan necesidades sociales, educativas o sanitarias.

En Bolivia, María Belén Llanos, estudiante de los grados de Administración y Dirección de Empresas y Turismo, participa en el programa ‘Voluntariado y cooperación en el Alto’, desarrollado por la Fundación Palliri. Su experiencia se desarrolla en El Alto y Achocalla y está vinculada a diferentes ámbitos, entre ellos la educación integral, el fortalecimiento de las familias, la formación para el empleo, la sostenibilidad y la comunicación de los proyectos de cooperación.

El programa pretende que la estudiante conozca de primera mano el funcionamiento de iniciativas destinadas a mejorar las oportunidades de población en situación de vulnerabilidad.

La vertiente sanitaria protagonizará el proyecto que llevará a Jessica Jiahuy Guo Hu y Marbella Mayloth Ortega Ardilla, estudiantes de Óptica y Optometría, hasta Senegal.Ambas colaborarán con Azul en Acción en el proyecto ‘El Milagro de Ver Senegal’, previsto entre el 4 y el 18 de octubre.

La iniciativa ofrece atención oftalmológica y óptica a personas con dificultades de acceso a estos servicios. El trabajo incluye revisiones de la visión, entrega de gafas y actuaciones quirúrgicas destinadas a prevenir o tratar problemas que pueden provocar pérdida de visión.El proyecto incorpora además acciones de formación dirigidas al personal sanitario local y otras actuaciones de atención médica a las comunidades beneficiarias.

Apoyo a jóvenes en Perú

En Perú, el estudiante de Psicología y máster en Psicología de la Intervención Social Juan José Campos viajará en septiembre para colaborar con la Asociación Indakana.

Su destino será el proyecto ‘Ares: autonomía, responsabilidad y empleabilidad para jóvenes’, una iniciativa dirigida a jóvenes procedentes de hogares de acogida.

El programa dispone de una residencia para ocho jóvenes y les proporciona acompañamiento en ámbitos como la educación, el acceso al empleo y el desarrollo de su autonomía. La intervención se complementa con apoyo escolar y atención psicológica y emocional a niños y jóvenes con menos recursos.

En este caso, la formación en psicología del voluntario se vincula directamente con las necesidades de un proyecto centrado en el acompañamiento y la inclusión social.

La cuarta experiencia tendrá como escenario Chile, donde Claudia Ferriz Pérez, graduada en Psicología y con formación de máster en Psicología y Logopedia, colaborará en septiembre con la Corporación Ceval.

El proyecto, denominado ‘Nuevas voces y otros relatos desmontando el estigma en la Corporación Ceval’, trabaja con jóvenes y adultos en el ámbito educativo y busca favorecer su desarrollo socioeducativo y emocional.

Uno de sus espacios de intervención es un colegio para jóvenes y adultos que permite retomar los estudios a personas desde los 17 hasta los 80 años. El proyecto pretende combatir los estigmas y favorecer procesos de inclusión a través de la educación.

Del aula universitaria al terreno

Los cuatro proyectos muestran las diferentes posibilidades que puede ofrecer el voluntariado internacional cuando se vincula con la formación académica. Óptica, psicología, turismo, administración y otras disciplinas encuentran así un espacio para aplicar conocimientos en contextos sociales y culturales diferentes.

‘Inicia.Travel’ pretende precisamente facilitar ese puente entre universidad, cooperación y voluntariado, conectando a los estudiantes con organizaciones que ya trabajan sobre el terreno.

Los participantes reciben formación previa y orientación antes de incorporarse a los proyectos, mientras que las entidades responsables intervienen en su selección para garantizar que sus perfiles se ajustan tanto a las características de cada iniciativa como a las necesidades de las comunidades destinatarias.

La experiencia permitirá a los cinco jóvenes conocer otras realidades y desarrollar nuevas capacidades profesionales y personales, pero también incorporarse a proyectos en los que sus conocimientos universitarios pueden convertirse en una herramienta concreta de apoyo.

Con esta primera experiencia, el programa impulsado por el Gobierno regional y las universidades busca avanzar hacia una red estable de voluntariado internacional universitario, ofreciendo a los jóvenes de Murcia una vía para combinar formación, compromiso social y cooperación más allá de las fronteras.