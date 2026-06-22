El Museo de la Emigración Leonesa homenajea la memoria de quienes hicieron de la distancia un camino de esfuerzo y esperanza

El Museo de la Emigración Leonesa (MeL) acogió la IV edición del Homenaje al Emigrante Leonés, una cita dedicada a preservar la memoria de quienes tuvieron que dejar su tierra en busca de nuevas oportunidades y que, con su esfuerzo y sacrificio, contribuyeron a construir historias de superación lejos de León.

La directora del Museo (primera por la izquierda( durante el reconocimiento al emigrante leonés | Museo de la Emigración Leonesa

El acto rindió homenaje, a título póstumo, a D. Vidal Díaz Fernández y a la Familia Maraña Alonso, en reconocimiento a sus trayectorias vitales y al legado dejado por generaciones de emigrantes leoneses. La emoción estuvo presente durante toda la ceremonia, acompañada por las interpretaciones del Orfeón Leonés, que puso música a un encuentro marcado por la nostalgia y el recuerdo.

Homenaje al Emigrante Leonés | Museo de la Emigración Leonesa

Familiares de los homenajeados recogieron este reconocimiento en un momento especialmente emotivo. Ernesto y José Pedro Díaz Trincado, hijos de Vidal Díaz Fernández, y Donato y Rosa Nieves Maraña Alonso compartieron recuerdos y vivencias que reflejan el vínculo permanente entre quienes marcharon y la tierra que dejaron atrás.

La jornada reunió a representantes institucionales, amigos de la Fundación CEPA González Díez y del Museo de la Emigración Leonesa, así como a numerosas entidades sociales, culturales y sociosanitarias con las que colabora la Fundación.

Homenajes y reconocimiento a familiares | Museo de la Emigración Leonesa

Desde la organización se destacó el valor de la emigración como parte esencial de la historia leonesa y española, y se puso en relieve el papel de la filantropía y el compromiso social como ejes de trabajo de la Fundación CEPA González Díez. “Devolver lo que la vida te da con creces es de justicia social”, señalaron durante el encuentro.