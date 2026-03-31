El Museo de la Emigración Leonesa vive una Semana Santa en miniatura con fines solidarios

El Museo de la Emigración Leonesa ha abierto al público una nueva exposición centrada en uno de los símbolos culturales más representativos de la ciudad: su Semana Santa. Bajo el título “León artesano. Una Semana Santa en miniatura”, la muestra reúne 18 maquetas inspiradas en pasos emblemáticos que procesionan cada año por las calles leonesas.

La colección es obra del artesano José María da Silva Paniagua, quien desde 2011 trabaja en la elaboración de estos conjuntos de forma completamente artesanal,ha señalado que esta muestra supone un homenaje personal a la Pasión leonesa y a las cofradías que la hacen posible. Asimismo, ha valorado el museo como un espacio idóneo para exhibir su trabajo, destacando su riqueza artística e histórica.

Lo que comenzó como una afición personal se ha convertido con el tiempo en una cuidada colección que ahora se exhibe casi en su totalidad por primera vez.

Las piezas destacan por su nivel de detalle y fidelidad a los originales. Los tronos están realizados en madera policromada con pan de oro y plata, mientras que las figuras, elaboradas en resina, lucen vestimentas de terciopelo bordadas en hilo dorado. Tampoco faltan elementos característicos como las candelerías, las joyas o los arreglos florales, fundamentales en la estética de los pasos procesionales. Cada maqueta requiere aproximadamente un año de trabajo.

Entre las recreaciones, los visitantes pueden encontrar referencias a pasos muy reconocidos como la Soledad de Angustias, el Nazareno del Dulce Nombre, el Cristo de los Balderas de las Siete Palabras o la Virgen del Mercado, entre otros.

La directora del museo, Nuria Alonso Mateos, señaló que el objetivo de emocionar al público con este recorrido en miniatura por la Semana Santa leonesa, así como de acercar esta tradición a visitantes de fuera.

Como es habitual en las iniciativas del museo, la exposición tiene también un carácter solidario. En esta ocasión, la recaudación se destinará al proyecto ‘Calor y Café’ de San Vicente de Paúl.