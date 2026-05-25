La única salida para superar esta vergüenza

Cada minuto que pasa se conocen nuevas informaciones que demuestras que estamos en manos de desalmados que se sienten en los más importantes despachos de poder. Algunos de ellos además de desalmados son delincuentes, lo determinará en algún momento la Justicia, excesivamente lenta pero segura. Otros, no han delinquido pero moralmente su comportamiento es detestable por sí mismo y porque, con su mando en plaza, toman decisiones que no tienen más objetivo que mantenerse en sus cargos.

Que nadie baraje la idea de que Pedro Sánchez pueda presentar su dimisión, no lo va a hacer; tampoco nadie de su entorno moverá un dedo para echarlo, prefieren ser cómplices de una situación política y socialmente insoportable antes que dejar cargo, escaño, alcaldía o institución. Con Sánchez hasta la muerte, con la excusa de que mejor Sánchez que la extrema derecha. No es cierto que la ultraderecha sea el peor de los males; con el sanchismo España ha superado los límites que separan lo aceptable de lo inaceptable, la indignidad y la desvergüenza. Algunos comportamientos, sin caer en lo delictivo, marcan a una persona, una empresa, un equipo o un gobierno, para siempre. Y no los marcan precisamente para bien, sino todo lo contrario.

De esta vergüenza solo nos puede sacar un nuevo gobierno. Y ya que Sánchez está agarrado a su sillón presidencial porque en ello le va la vida, solo quedan dos salidas democráticas: las urnas o la moción de censura.

Hace falta un gobierno que en tan solo un año pueda desmantelar el muro que creó el sanchismo

Esta periodista es absolutamente contraria a cualquier tipo de coalición del PP con Vox, aunque el sentido común le hace pensar que ese acuerdo no es peor que el que une al PSOE con Bildu o con Podemos; pero aún así ni se fía de Vox ni le gusta Vox. Pero visto lo que estamos viendo, y lo que supone para España estar en manos de unos hombres y mujeres que están haciendo un daño inconmensurable a los españoles, daría la bienvenida a una moción de censura del PP apoyada por Vox y, con suerte porque si no sería inviable, con Junts. O con los votos de cualquier diputado que sintiera un mínimo de respeto por su país, un mínimo de patriotismo, y se abriera a un gobierno de Feijóo que, con los respaldos necesarios desde fuera, gobernara el tiempo que queda de legislatura, un año. Dede fuera, sin coaliciones, para no entrar en debates sobre cargos, leyes, iniciativas y el etcétera que envenenan siempre las tareas de quienes comparten responsabilidades políticas. No está el horno para minucias.

Hace falta un gobierno que en tan solo un año pueda desmantelar el muro que creó el sanchismo para que, desde el servilismo innoble de “colocados” en cargos institucionales, diera luz verde a cualquier iniciativa del gobierno sanchista. O luz verde también a los recursos presentados por cualquier personaje del sanchismo condenado por los tribunales.

Es necesario acabar con un gobierno profundamente antidemocrático. Y, repetimos, para ello solo caben las urnas o la moción de censura.