Varias de las piezas más conocidas de Carlos Núñez sonaron este viernes en el Auditorio Príncipe Felipe con un timbre distinto. Un grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza Tradicional de Oviedo las interpretó con flautas de pico junto a su profesor, Jonathan García López. Era la manera que había elegido la escuela para homenajear al gaitero gallego en la noche en que recibió el Premio Internacional de Folclore Martínez Torner.

El intercambio entre Asturias y Galicia se escuchó también en el resto del programa. Los profesores de la escuela ovetense se encargaron del repertorio tradicional gallego, mientras que Néstor, uno de sus alumnos, llevó al escenario la tonada asturiana. La cantante gallega Lucía Pérez se sumó a las actuaciones de una velada en la que el alumnado compartió programa con músicos de trayectorias muy distintas.

De Oviedo a Irlanda

Para el homenaje también viajaron a través del viento las palabras del gaiteru asturiano Xuacu Amieva, del músico gallego Iván Ferreiro y de Kevin Conneff, integrante de The Chieftains, que no solo dio al encuentro una dimensión irlandesa, sino que amplió el diálogo musical que habían abierto la tonada y las melodías gallegas.

La escuela municipal entregó el galardón con el apoyo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo. En una noche dedicada a la trayectoria de Núñez, parte del programa quedó en manos de quienes todavía se están formando. Un alumno puso voz a la tradición asturiana y sus compañeros hicieron suyo, con las flautas que tocan en la escuela, el repertorio del músico premiado.