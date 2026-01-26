La música y la poesía gallegas tomarán Barcelona el próximo mes de marzo

La Asociación Cultural Toxos e Xestas presenta en Barcelona una intensa programación cultural dedicada a la música tradicional y a la creación literaria gallega, que se desarrollará los días 13 y 14 de marzo de 2026 con dos grandes eventos abiertos al público.

La propuesta busca acercar la cultura gallega a la diáspora y fomentar el diálogo entre tradiciones musicales y literarias, situando a Barcelona como un espacio de encuentro cultural.

El programa se abrirá el viernes 13 de marzo, a las 18:00 horas, en la Sala de Actos de la Asociación Cultural Toxos e Xestas (calle Bronze, 7), con el Seminario de Poesía Gallega “Poesía en la diáspora”, un encuentro centrado en la palabra poética y en su proyección más allá de Galicia. El acto estará presentado y moderado por el escritor y filólogo Joaquim Ventura, de la Universidad de Barcelona, y contará con la participación de las poetas Conchi Castro y Xoana Lara. La jornada se completará con la música en directo del grupo A Roda, en una homenaje especial a la figura de Suso Vaamonde.

La programación continuará el sábado 14 de marzo, a las 17:00 horas, en el Auditori de l’ONCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 400), con la celebración del III Encuentro del Día Internacional de la Gaita, una cita de referencia que reunirá a formaciones destacadas de la música folk y tradicional europea. Sobre el escenario actuarán Danzbar (Alemania), Els Berros de la Cort (Girona), Toxos-Folk (Barcelona) y A Roda (Galicia), en una celebración de la diversidad cultural y del sonido de la gaita como patrimonio compartido.

Ambos actos cuentan con la colaboración de diversas instituciones culturales y administrativas y se enmarcan en el compromiso de la Asociación Cultural Toxos e Xestas con la difusión de la cultura gallega en la diáspora y con la creación de espacios de intercambio entre distintas tradiciones artísticas.