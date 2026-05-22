Naturales de Galicia en La Habana celebra el Día de las Madres y el Día das Letras Galegas

La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, considerada la asociación gallega más antigua fundada fuera de Galicia, celebró recientemente dos emotivas actividades dedicadas al Día de las Madres y al Día das Letras Galegas, reafirmando su compromiso con las tradiciones y la cultura gallega en Cuba.

Como es habitual cada año, la entidad realizó en su panteón social el tradicional responso en homenaje a las madres fallecidas, una ceremonia especialmente significativa en el actual contexto social y económico que atraviesan muchas familias cubanas.

El acto religioso fue oficiado por el diácono Denis Rodríguez Bravo, quien presidió un altar especialmente adornado para la ocasión y dirigió sus oraciones a la memoria de las madres ausentes, recordando que su legado y recuerdo permanecen vivos en el corazón de sus hijos y familiares.

El sacerdote durante el responso | Felipe Cid

La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia fue fundada en La Habana entre 1871 y 1872 por alrededor de treinta inmigrantes gallegos y llegó a contar con más de 500 socios, inspirándose en la Santa Hermandad de Santiago el Mayor. Desde sus orígenes, la institución tuvo como principal objetivo proteger y asistir a los gallegos emigrados y a sus familias más necesitadas.

Reconocida como una de las asociaciones gallegas más antiguas de América, la entidad mantiene vivo su histórico lema: “Por Galicia e para Galicia”, preservando a lo largo de los años tradiciones tan arraigadas como la conmemoración del Día de las Madres.

Por otra parte, el pasado 15 de mayo la sociedad celebró también el Día das Letras Galegas con un homenaje dedicado a Begoña Caamaño, destacada periodista y escritora gallega comprometida con la defensa del papel de la mujer en la sociedad.

La actividad central consistió en una conferencia impartida por la MSc. Arantxa Fernández Crespo, presidenta de la Cátedra de Cultura Gallega Xosé Neira Vilas de la Universidad de La Habana. Durante su intervención, repasó la trayectoria literaria y periodística de Caamaño, así como el impacto de su activismo social y cultural.

De manera amena y participativa, la conferencia incluyó además una dinámica de preguntas y respuestas que permitió reforzar los contenidos expuestos e incentivar la interacción con los asistentes.

En el marco de esta actividad cultural y con el propósito de continuar apoyando a los asociados más vulnerables, la entidad realizó también la entrega solidaria de dos andadores como donativo benéfico.

La jornada concluyó con un ágape de confraternidad que favoreció el intercambio entre directivos, socios y participantes presentes en este homenaje dedicado a la cultura gallega y a la memoria de Begoña Caamaño.