Naturales de Ortigueira celebra el Día de la Hispanidad

La Sociedad Naturales de Ortigueira celebró el Día de la Hispanidad con un encuentro marcado por la música española y gallega, los bailes tradicionales, la gastronomía y el espíritu de fraternidad que caracteriza a esta comunidad de descendientes de emigrantes gallegos en Cuba.

Fundada en La Habana en 1928, la sociedad nació por iniciativa de Antonio Couzo García y un grupo de ortigueireses emigrados a Cuba, unidos por el propósito de crear una entidad dedicada al amparo y la protección de sus paisanos.

La idea tomó forma el 13 de junio de 1928, cuando su principal impulsor dejó constancia de aquel sueño con unas palabras que conservan toda su fuerza y vigencia: "Triunfaremos y llevaremos a vías de hecho la idea de fundar una sociedad de amparo y protección para nuestros paisanos y cuantos simpaticen con nuestro ideal".

Casi un siglo después, aquel espíritu de solidaridad continúa presente en las actividades de la institución, que mantiene vivo el legado de sus fundadores y fortalece los vínculos culturales y afectivos entre Galicia y Cuba.

En esta ocasión, miembros de la Junta Directiva, familiares y asociados se reunieron en la residencia de Arelys Valdés Argudín, vicepresidenta segunda de la entidad, situada en el municipio habanero del Cerro, donde compartieron una jornada de convivencia en la que no faltaron las expresiones musicales, los bailes tradicionales y las muestras de la gastronomía gallega.

Durante el encuentro, el presidente de la sociedad, Osmel Rodolfo Cabrera Blanco, pronunció unas palabras dedicadas al significado del Día de la Hispanidad, en las que destacó los lazos históricos y culturales que unen a España, especialmente a Galicia, con la mayor de las Antillas, así como la importancia de preservar las tradiciones heredadas de los antepasados Asimismo, puso de relieve el valor de sentirse reconocido, acogido y acompañado dentro de la propia comunidad, una dimensión humana que adquiere especial significado entre quienes, desde Cuba, mantienen vivas sus raíces españolas y gallegas.

La celebración también propició un espacio para compartir reflexiones sobre las culturas española y cubana, dos identidades que, a lo largo de la historia, han encontrado numerosos puntos de encuentro y han enriquecido sus respectivas tradiciones mediante el intercambio, la convivencia y los vínculos familiares.

La gastronomía ocupó un lugar destacado en la jornada con la elaboración de un arroz marinero al estilo gallego, preparado por el propio presidente con la colaboración del vicesecretario y un vocal de la sociedad, una iniciativa que convirtió la comida compartida en otra muestra de compañerismo, participación y compromiso colectivo.

Por su parte, la profesora Arelys Valdés Argudín expresó su satisfacción por la respuesta de los asociados y por el significado de mantener estas costumbres lejos de la tierra de origen, al señalar que "para la sociedad, conservar estas tradiciones en Cuba representa un compromiso que exige dedicación, pero que encuentra su recompensa en la respuesta de los asociados".

La vicepresidenta segunda añadió que la alegría de los participantes, sus sonrisas y el entusiasmo con el que se suman a estas iniciativas constituyen una de las mayores motivaciones para continuar promoviendo encuentros culturales que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia. En el patio de la residencia de Valdés Argudín, la Hispanidad se vivió a través de gestos sencillos y entrañables, como las palabras de reconocimiento, la música compartida, los bailes, un almuerzo preparado entre compañeros y la alegría de volver a encontrarse en torno a una historia común

La celebración de Naturales de Ortigueira puso de manifiesto que la herencia cultural no permanece viva únicamente en los recuerdos, sino también en la voluntad de transmitirla, compartirla y adaptarla a cada nueva generación, demostrando que la identidad gallega continúa siendo un vínculo de unión entre quienes viven en Galicia y quienes mantienen sus raíces en Cuba.

Gracias a la profesora Arelys Valdés Argudín y a todos los miembros de la sociedad por contribuir, con su dedicación y entusiasmo, a demostrar que, pese a las dificultades, la Hispanidad y, de manera muy especial, la galeguidade, siguen vivas en la mayor de las Antillas.