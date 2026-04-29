Navarra inicia en Valladolid su gira cultural por los hogares navarros con una conferencia sobre cine

El Gobierno de Navarra dio comienzo en Valladolid a su gira anual por los hogares navarros de otras comunidades autónomas con la conferencia Navarra era una fiesta (de cine) / Nafarroa besta bat izan zen (zinemarena), una iniciativa centrada en la relación entre la Comunidad Foral y la historia del cine.

El acto se celebró en la Casa de Cultura y Hogar Navarro de Valladolid y contó con la presencia del director general de Acción Exterior, Sergio Pérez García. La conferencia fue impartida por la periodista y documentalista Blanca Oria y por el periodista y crítico cinematográfico Juan Zapater, ambos especialistas en el ámbito cultural y audiovisual.

La propuesta invita a recorrer algunos de los rodajes más emblemáticos desarrollados en Navarra y pone en valor el atractivo de sus fiestas populares, plazas y calles como escenarios cinematográficos. La iniciativa también recuerda la huella de Ernest Hemingway y la proyección internacional que alcanzaron los Sanfermines a través de su obra.

Durante su estancia en Valladolid, Sergio Pérez fue recibido por la presidenta de la Casa de Cultura y Hogar Navarro, Clara Redondo. Los asistentes pudieron disfrutar además de una degustación de productos típicos navarros ofrecida por Napar Bideak.

Tras esta primera parada, la gira continuará a lo largo de 2026 por hogares navarros de La Rioja, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Madrid y Cantabria.

Esta actividad se enmarca en el II Plan de Acción Exterior 2025-2028, dentro del eje “Navarra Global”, con el que el Ejecutivo foral busca reforzar la relación con la ciudadanía navarra en el exterior, apoyar a las casas regionales y proyectar una imagen moderna, diversa y atractiva de Navarra.