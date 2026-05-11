Nayda Fernández, referente de la emigración asturiana en Chile, nombrada Patrona de Honor del Archivo de Indianos

En un acto muy emotivo y entrañable, acompañada por su familia y amigos, la vicepresidenta de la Colectividad Asturiana de Chile ha sido incorporada al selecto grupo de personas que forman parte indivisible del Archivo de Indianos.

El 8 de mayo de 2026 quedará grabado, para siempre, en la brillante trayectoria del Archivo de Indianos – Museo de la Emigración, sito en la localidad de Colombres, Ayuntamiento de Ribadedeva, Asturias, en la de Nayda del Rosario Fernández Pávez, en la de tantos emigrantes asturianos a Chile, especialmente originarios de la Comarca Oriental del Principado, y en la de los miles que tienen éste faro de la emigración como un referente en el que se cuenta su historias, en muchos casos sus historias, en primera persona, acompañadas de la épica que, desde mediados del Siglo XIX, significó la emigración asturiana a diferentes países de Iberoamérica.

Público asistente al homenaje | La Región Internacional

Con el salón abarrotado, colmada su capacidad, y con la mesa principal formada por el presidente del Patronato de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, Francisco Rodríguez García, la vicepresidenta de la entidad, Paz Fernández Felgueroso, el director-gerente, Santiago González Romero y la homenajeada, Nayda Fernández, se inició un acto de reconocimiento a su trayectoria, los múltiples méritos que acreditan el total merecimiento de su incorporación como Patrona de Honor, y su constante implicación con la colonia asturiana de Chile, así como cono el propio Museo de la Emigración.

El presidente del Patronato de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, Francisco Rodríguez, no solo glosó la comprometida trayectoria de Nayda Fernández, sino que aprovechó la ocasión para hacer un exhaustivo y prolijo repaso del resto de patronos que la han precedido en recibir tal consideración, explicando sus respectivas implicaciones con el crecimiento del Archivo de Indianos, así como con la colectividad asturiana de sus respectivos países de acogida, como son los casos de, en Argentina, de Manuel Cardín, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires en 2 mandatos, el primero entre 1991-1997 y el segundo entre 2001-2005, Ismael Prieto Canellada.

Intervención del presidente de la Fundación del Archivo de Indianos | La Región Internacional

También presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, cuyo mandato se produjo de 1997 a 2001, precisamente entre los dos mandatos de Manuel Cardín, de Cuba D. Constantino Díaz Luces, que fue presidente de la Sociedad Asturiana de Beneficencia de Cuba, y Eusebio Leal Spengler, reconocido y prestigioso historiador de la Ciudad de La Habana, de México Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, que fue embajador de España en ése país y tanta incidencia tuvo en la génesis y en creación de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos, que ha sido la que ha dado al Museo de la Emigración el impulso imparable gracias al que ahora mismo la institución se encuentra en el mejor momento de su historia, y Rafael Segura Alonso, presidente del Centro Asturiano de México durante tres quinquenios, entre 1995 y 2009, y por Estados Unidos Emiliano Salcines, juez de la Corte de Apelación en Tampa, Estado de Florida, selecto grupo de personas a los que a partir de ahora se une la chilena Nayda del Rosario Fernández Páez.

En su intervendion, Francisco Rodríguez destacó, una vez más, lo emotivo que resultan estos actos para su persona dado que su padre fue emigrante en Argentina, por lo que sus lazos con la emigración son indudables, y todo cuanto tiene que ver con la emigración asturiana, y en este caso concreto, íntimamente relacionada con un país conocido como del Cono Sur, leyendo además el Acta del Patronato por la que se nombró a Nayda Fernández Patrona de Honor, destacando que ella es una de las personas que representan los objetivos del Archivo de Indianos, que no son otros que recuperar la memoria de la emigración asturiana, preservarla y difundirla.

Por su parte, en su intervención, la vicepresidenta del patronato del Archivo de Indianos, Paz Fernández Felgueroso, detalló el amplio currículum personal y profesional de la homenajeada, destacando tanto su amplísima formación académica como su trayectoria en las instituciones de la emigración asturiana en Chile, de la que si no la más, una de las más destacadas dirigentes.

Una emocionada Nayda durante el homenaje | La Región Internacional

En cuanto a la intervención de la nueva patrona de Honor del Archivo de Indianos, destacó lo que representa la emigración asturiana a Chile, mayoritariamente de concejos de la Comarca Oriental de Asturias, como son especialmente los casos de ambas Peñamelleras, la Alta y la Baja, poniendo especial énfasis en el inolvidable día en el que, en el propio Museo de la Emigración, se inauguró la Sala dedicada a la emigración asturiana Chile, diciendo “nunca había visto tantos chilenos fuera de Chile como en aquél inolvidable día”.

La jornada finalizó con un vino español, como siempre en la casa, en un ambiente de excelente camaradería, arropada Nayda Fernández por familiares, amigos y vecinos, cumpliéndose con este evento un paso más en el permanente crecimiento del Archivo de Indianos, una entidad de improrrogable visita para cualquier persona de Asturias, y por supuesto de fuera del Principado, cada día son más los turistas que aprovechan su estancia en Asturias, Cantabria y comunidades cercanas que lo visitan que, una vez conocida, gracias al excelente material expuesto y las explicaciones de la audio guía, salen sorprendidos de cuán importante ha sido, y es, la epopeya de una emigración que ha sido fundamental, tantos para Asturias como para los países de América que han acogido a tantos asturianos, como que los emigrantes representan más del 10% de la población total del Principado de Asturias.

Bienvenida. Y enhorabuena, Patrona…!!!