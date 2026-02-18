El nuevo embajador de EE.UU. en España presenta sus cartas credenciales ante el Rey

El nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., presenta este miércoles sus cartas credenciales ante el Rey Felipe VI, en un acto que formaliza el inicio oficial de su misión diplomática en el país y abre una nueva etapa en la relación bilateral entre Madrid y Washington.

La ceremonia contará con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ya mantuvo un encuentro previo con el diplomático tras su llegada a la capital. Durante esa reunión, celebrada en vísperas del acto en el Palacio Real, Albares trasladó al embajador sus mejores deseos de éxito en el desempeño de su responsabilidad al frente de la legación estadounidense.

El Gobierno enmarca esta nueva etapa diplomática en un contexto especialmente simbólico para Estados Unidos, que conmemora el 250º aniversario de su independencia. En ese escenario, el Ejecutivo español ha subrayado la relevancia del vínculo transatlántico y la voluntad compartida de seguir reforzando la cooperación en los distintos ámbitos estratégicos.

Según fuentes de Exteriores, España y Estados Unidos mantienen “unas sólidas relaciones bilaterales” que ambas partes confían en seguir fortaleciendo y estrechando, tanto en el plano político y de seguridad como en el económico, cultural y científico.

La presentación de cartas credenciales constituye uno de los actos protocolarios más relevantes en la carrera diplomática de un embajador, ya que simboliza el reconocimiento oficial por parte del Estado receptor y marca el inicio pleno de sus funciones.