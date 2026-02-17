Así fue el encuentro en Madrid entre Albares y el canciller de Cuba

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, recibió este lunes en Madrid al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a petición de este último, en una reunión centrada en la situación política y económica de la isla y en las relaciones bilaterales.

Durante el encuentro, ambos responsables abordaron el contexto actual que atraviesa Cuba tras el endurecimiento del embargo, así como sus repercusiones económicas y sociales. En este marco, Albares trasladó la disposición de España a seguir apoyando al pueblo cubano a través de mecanismos de cooperación internacional.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue la situación de las empresas españolas con presencia en la isla, un asunto prioritario para el Gobierno español, que mostró su interés por garantizar estabilidad y seguridad jurídica para su actividad.

En el ámbito de la cooperación, España confirmó que prestará ayuda humanitaria a Cuba a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), canalizada mediante el sistema de Naciones Unidas y destinada principalmente a la provisión de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad.

El encuentro sirvió también para intercambiar impresiones sobre la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. Albares explicó las prioridades que España impulsará durante su Secretaría Pro Témpore, con el objetivo de reforzar la cooperación y el diálogo entre los países iberoamericanos.

"Queremos una Cuba libre"

Durante la recepción al canciller se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de cubanos residentes en España increpaba públicamente al canciller, profiriendo gritos y consignas críticas contra el Gobierno de La Habana.

En varios vídeos difundidos en redes sociales se observa a los manifestantes coreando frases como "¡Miserable!", "¡Sinvergüenza!", "¡Asesino!" y "¡Queremos una Cuba libre!".