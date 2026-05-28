Nuria Fraile reivindica una política migratoria “más humana” y sitúa la igualdad y la inclusión en el centro del trabajo del CGCEE

La presidenta de la Comisión de Igualdad e Inclusión del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Nuria Fraile, pidió “una mirada más humana” a las políticas dirigidas a la ciudadanía española residente fuera de España y reivindicó que igualdad e inclusión “no son conceptos abstractos, sino una obligación ética, moral y democrática”.

Fraile intervino ante el pleno para hacer una reflexión sobre el trabajo desarrollado por la Comisión durante este mandato, un periodo en el que, según señaló, se ha logrado dar visibilidad a problemáticas que “durante muchos años apenas ocuparon espacio dentro del Consejo”.

La presidenta quiso comenzar su intervención agradeciendo la labor desarrollada por Mary Ballester, anterior responsable de la comisión, así como el trabajo realizado por los integrantes de este órgano. “Gracias a este trabajo, esta comisión ha ido consolidándose como un espacio de escucha, de defensa y también de dignidad para muchas personas que históricamente han quedado invisibilizadas”, afirmó.

Uno de los aspectos centrales de su discurso fue la transformación de la antigua Comisión de Mujeres y Jóvenes en la actual Comisión de Igualdad e Inclusión, un cambio que definió como “una evolución natural y necesaria” para adaptarse a la realidad actual de la emigración española.

“Hoy entendemos que hablar de igualdad e inclusión significa ampliar la mirada y comprender la diversidad real de nuestra ciudadanía en el exterior”, explicó. “Existen muchas formas de vulnerabilidad, muchas formas de exclusión y muchas situaciones en las que las personas encuentran barreras para ejercer plenamente sus derechos”.

Fraile insistió en que muchas de esas dificultades no son individuales, sino consecuencia de barreras estructurales, administrativas, sociales e institucionales que afectan especialmente a determinados colectivos.

Nuria Fraile dirigiéndose al plenario | La Región Internacional

Durante su intervención introdujo además el concepto de “duelo migratorio”, desarrollado por el psiquiatra y académico Joseba Achotegui, para explicar que la emigración supone mucho más que un simple desplazamiento físico. “Muchas personas españolas en el exterior viven procesos marcados por la separación familiar, la pérdida de redes de apoyo, la precariedad, el aislamiento o la dificultad del retorno”, señaló.

La presidenta de la comisión puso rostro a muchas de esas situaciones de vulnerabilidad que, según dijo, aparecen diariamente en consulados, asociaciones y comunidades españolas repartidas por el mundo. Habló de personas mayores que viven solas y alejadas de servicios de apoyo; de mujeres víctimas de violencia de género; de personas con discapacidad que encuentran obstáculos administrativos y tecnológicos; de jóvenes y menores en situación de vulnerabilidad; de personas LGTBIQ+ expuestas a discriminación o falta de protección jurídica en determinados países; así como de españoles con problemas de salud mental, dependencia o enfermedad grave lejos de sus entornos familiares.

También se refirió a las personas privadas de libertad en el exterior y a quienes atraviesan situaciones de exclusión económica o social sin apenas cobertura institucional.

Finalmente, valoró muy positivamente que el CGCEE haya logrado incorporar a las mujeres españolas residentes en el exterior dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como colectivo especialmente vulnerable. “Es un hito importante”, aseguró.

El pleno del CGCEE aprobó además un amplio paquete de propuestas impulsadas desde la Comisión de Igualdad e Inclusión. Entre ellas figuran medidas para garantizar información, orientación y atención consular especializada para personas LGTBIQ+ españolas en el exterior, así como la creación de “puntos arcoíris” en oficinas consulares y la incorporación de una tercera casilla de género en formularios administrativos.

También salieron adelante iniciativas dirigidas a reforzar la protección de mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera de España, incluyendo mejoras en la atención del teléfono 016, la creación de servicios de asistencia psicológica en español y planes de actuación para atención, traslado y retorno de víctimas.

El pleno aprobó, igualmente, propuestas para combatir la trata de mujeres y los matrimonios forzados en el exterior, así como subvenciones destinadas a ONG españolas que trabajan en la prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia.

En materia educativa y de igualdad de oportunidades, la comisión impulsó programas STEM dirigidos a niñas y jóvenes españolas residentes fuera de España, redes de mentoría y microbecas para mujeres en ciencia y tecnología, así como proyectos destinados a reforzar los vínculos de la juventud emigrante con España y sus territorios de origen.

Además, se aprobaron propuestas para evitar discriminaciones en el complemento de brecha de género de las pensiones contributivas entre España y Alemania, una cuestión especialmente sensible para muchas mujeres emigrantes.