Nuria Martínez inicia en la Casa de Valencia en Madrid una ronda de visitas a los centros CEVEX

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez, ha iniciado en la Casa de Valencia en Madrid una ronda de visitas a los centros CEVEX, una red integrada por 43 entidades repartidas por España y el resto del mundo que actúan como punto de encuentro de la comunidad valenciana en el exterior.

Durante su visita, Martínez fue recibida por el presidente de la entidad, Vicente Cintero, y el vicepresidente, Enrique García, a quienes agradeció el trabajo que realizan para mantener activo este espacio de referencia para los valencianos residentes en la capital. La consellera trasladó además el compromiso de la Generalitat de conservar y reforzar la red de centros CEVEX, a los que definió como “guardianes y transmisores de las señas de identidad valencianas”.

En este sentido, destacó el papel de la Casa de Valencia como una entidad centenaria dedicada a preservar y difundir la cultura, las tradiciones y la identidad valencianas, así como a mantener vivos estos valores entre las nuevas generaciones de valencianos que residen fuera de la Comunitat. “Queremos que los valencianos que viven en el exterior sientan el calor de nuestra tierra, y por eso trabajamos para mantener y potenciar estos centros”, subrayó.

La Casa de Valencia en Madrid, una de las más antiguas, tiene su origen en el Círculo Valenciano fundado en 1905 como punto de reunión de la numerosa colonia valenciana en la capital. A lo largo de su historia ha contado entre sus socios con figuras destacadas como Vicente Blasco Ibáñez, Joaquín Sorolla, los hermanos Benlliure, Ruperto Chapí, Concha Piquer o Azorín. La actual sede, situada en el Paseo Pintor Rosales, fue inaugurada en 1974 por los Reyes Juan Carlos y Sofía.

En la actualidad, la entidad cuenta con más de 250 socios y desarrolla una intensa actividad cultural, con conciertos, exposiciones, presentaciones empresariales, degustaciones gastronómicas y conferencias, contribuyendo a la difusión y puesta en valor de la identidad valenciana en Madrid.