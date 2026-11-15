Las ocho medidas que el Estado se compromete a asumir para afrontar la emergencia migratoria en Canarias

El Gobierno de España aceptaba esta semana las ocho medidas extraordinarias reclamadas por Canarias para hacer frente al repunte de la presión migratoria en el archipiélago, especialmente en la isla de El Hierro. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha conseguido el compromiso del Ejecutivo central durante la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, convocada a petición del Gobierno canario ante el incremento de las llegadas por la ruta atlántica.

Las propuestas, consensuadas en el marco del Pacto Canario por la Migración y aprobadas el pasado lunes por el Consejo de Gobierno, pretenden reforzar los dispositivos de emergencia, mejorar la atención a las personas migrantes, agilizar los procedimientos administrativos y compensar a los territorios y sectores económicos que soportan las consecuencias de esta situación.

"De los ocho puntos, los ocho han sido acogidos por el Gobierno de España", indicó Clavijo tras el encuentro. No obstante, el presidente precisó que algunas de las iniciativas, especialmente las relacionadas con la cooperación internacional y la implicación de la Unión Europea, necesitarán un desarrollo posterior para convertirse en medidas efectivas.

Estas son las ocho medidas que Canarias ha reclamado y que el Estado se ha comprometido a asumir:

1. Un millón de euros adicional para reforzar la atención sanitaria

Una de las principales reivindicaciones de Canarias es aliviar la presión que las llegadas están ejerciendo sobre los profesionales sanitarios de El Hierro. Para ello, el Gobierno central se ha comprometido a aportar un millón de euros extraordinario destinado a reforzar la asistencia sanitaria a través de Cruz Roja.

Esta cantidad se suma a los 15,8 millones de euros en recursos extraordinarios que el Estado ya había habilitado para atender la situación migratoria.

La nueva partida permitirá ampliar la atención en el puerto de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), así como atender patologías que no requieren hospitalización, entre ellas cuadros de deshidratación y otras afecciones derivadas de las travesías marítimas.

El objetivo es reducir la carga asistencial sobre el Servicio Canario de la Salud y reservar los recursos del hospital insular para los casos de mayor gravedad y para la atención sanitaria ordinaria de los residentes.

Clavijo ha insistido en que el hospital de El Hierro está dimensionado para atender a la población de la isla y que sus profesionales están soportando una presión extraordinaria.

2. Más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil

La segunda medida contempla incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Canarias, especialmente en los dispositivos de atención a las personas migrantes en El Hierro.

El refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil pretende mejorar la capacidad de identificación y tramitación de los expedientes, además de reducir los tiempos de permanencia de los migrantes en los centros de primera atención.

Canarias considera que la falta de personal para atender el volumen de llegadas dificulta la gestión administrativa y retrasa los procedimientos necesarios para trasladar a las personas migrantes a otros recursos de acogida.

3. Más servicios de traducción e interpretación

El Gobierno central también ha acogido la petición de incrementar los servicios de traducción e interpretación, una necesidad que Canarias considera fundamental para agilizar los procedimientos de identificación y atención.

La falta de intérpretes presenciales constituye uno de los obstáculos que ralentizan los trámites administrativos en los dispositivos de primera acogida.

Con este refuerzo se pretende facilitar la comunicación con las personas recién llegadas, mejorar la atención que reciben y acelerar las gestiones necesarias para su derivación a otros recursos.

4. Una nueva embarcación para Salvamento Marítimo y más personal

La cuarta medida se centra en reforzar los medios materiales y humanos de Salvamento Marítimo en las aguas del archipiélago.

El compromiso alcanzado contempla la incorporación de una nueva embarcación al dispositivo canario, que pasará a contar con tres unidades de este tipo.

Además, se prevé incrementar los recursos humanos para facilitar la organización de los turnos y los descansos de las tripulaciones, que desempeñan una labor especialmente exigente ante el incremento de las operaciones de rescate.

Clavijo ha defendido que el refuerzo resulta imprescindible para mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas llegadas y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad para los profesionales.

5. Agilizar las derivaciones de migrantes fuera de El Hierro

Otra de las prioridades trasladadas por el presidente canario es acelerar los traslados de las personas migrantes desde El Hierro hacia otros puntos del archipiélago y de la Península.

El objetivo es evitar que la presión asistencial y humanitaria se concentre en una isla que cuenta con recursos limitados para atender situaciones de emergencia de esta magnitud.

Para ello, se han abordado medidas extraordinarias de transporte y la ampliación de los recursos de acogida disponibles. Entre las instalaciones contempladas figuran el cuartel de Las Canteras, en Granadilla de Abona, y el refuerzo de los centros Canarias 50 y El Matorral.

Canarias reclama que las derivaciones se realicen con mayor rapidez y que los traslados no se limiten a distribuir la presión migratoria entre las distintas islas, sino que permitan también sacar a las personas del archipiélago.

6. Entre cuatro y seis guaguas adicionales para los traslados en El Hierro

La sexta medida pretende evitar que los desplazamientos de las personas migrantes interfieran en el funcionamiento habitual del transporte público de la isla.

Clavijo ha reclamado la incorporación temporal de entre cuatro y seis guaguas adicionales para atender las necesidades de traslado vinculadas a los dispositivos migratorios.

La iniciativa busca impedir que estos movimientos afecten a los servicios de transporte que utilizan habitualmente los residentes, así como al transporte escolar y turístico.

Se trata de una demanda especialmente relevante para El Hierro, donde la presión derivada de las llegadas puede repercutir directamente en la movilidad cotidiana y en el funcionamiento de los servicios públicos.

7. Compensaciones económicas para los vecinos y sectores afectados de El Hierro

El séptimo compromiso contempla habilitar recursos económicos para compensar a la población y a los sectores productivos que están soportando las consecuencias de la presión migratoria.

El Gobierno canario ha reclamado ayudas específicas para empresas y trabajadores autónomos vinculados al turismo, la restauración, los centros de buceo y la pesca, especialmente en la zona de La Restinga.

El Ejecutivo autonómico considera necesario reconocer el impacto que la situación está teniendo sobre la actividad económica y la vida cotidiana de los residentes, así como establecer mecanismos que permitan compensar las pérdidas y dificultades que puedan estar afrontando.

Dentro de este apartado, Clavijo también ha planteado la posibilidad de aplicar beneficios fiscales en el IRPF a los vecinos de La Restinga, tomando como referencia las medidas adoptadas para La Palma tras la erupción volcánica.

Sin embargo, esta última propuesta todavía está pendiente de estudio por parte del Ministerio de Hacienda y no constituye, por el momento, una medida fiscal aprobada.

8. Una coordinación semanal entre Canarias y el Estado

La octava medida pretende garantizar que los compromisos alcanzados no se queden únicamente en declaraciones y que exista un seguimiento continuado de su aplicación.

Para ello, la Comisión Interministerial ha acogido la propuesta del Gobierno canario de establecer un mecanismo de coordinación semanal con la Administración General del Estado.

No será necesario crear un nuevo organismo, sino activar uno de los mecanismos de coordinación que ya existen para evaluar periódicamente la evolución de la situación migratoria, comprobar si los recursos comprometidos están llegando y detectar nuevas necesidades.

Este seguimiento permitirá, además, mejorar la capacidad de anticipación ante posibles repuntes de las llegadas y coordinar las actuaciones de las distintas administraciones.

Clavijo lleva ahora la reclamación a la Unión Europea

Más allá de los ocho compromisos alcanzados con el Gobierno de España, el presidente canario quiere que la respuesta a la emergencia migratoria cuente también con una mayor implicación de las instituciones europeas.

En este sentido, Clavijo mantuvo el pasado miércoles una reunión telemática con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. El encuentro fue solicitado durante la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), celebrada la pasada semana en Guadalupe.

El presidente trasladó a Bruselas la necesidad de activar mecanismos europeos de solidaridad y respuesta extraordinaria ante la presión migratoria en la frontera atlántica. También reclamó un mayor despliegue operativo de Frontex en los países africanos de origen y tránsito, así como el fortalecimiento de los programas de cooperación y desarrollo.

Una de las principales reivindicaciones será que Canarias quede expresamente contemplada en el nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores de la Unión Europea, teniendo en cuenta su condición de región ultraperiférica y frontera marítima.

Clavijo defendió que la respuesta comunitaria no puede limitarse a gestionar las llegadas una vez que las embarcaciones alcanzan las costas canarias, sino que debe incorporar medidas preventivas, cooperación con los países africanos y apoyo operativo y financiero a los territorios que soportan una presión migratoria extraordinaria.