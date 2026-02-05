Olaya Romano: "No se nos puede olvidar de dónde venimos ni lo que la emigración aportó a Asturias"

La directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado, Olaya Romano, reivindicó la aportación de la diáspora asturiana en el desarrollo educativo de la región durante la presentación del libro "Las escuelas de americanos en Asturias: la impronta educativa de la emigración asturiana", obra que documenta, concejo a concejo, las escuelas construidas gracias a las aportaciones altruistas de los emigrantes.

El libro, autoría del investigador José Manuel Prieto Fernández del Viso ha sido editado por la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno y recoge en un exhaustivo trabajo de investigación - apoyado en abundante material gráfico - a través fotografías procedentes en su mayoría de la revista "El Progreso de Asturias, editada en La Habana.

Durante su intervención, Romano explicó que esta iniciativa responde a una responsabilidad institucional que va más allá del acompañamiento a los emigrantes actuales o a sus descendientes retornados. "Es fundamental insistir en lo que significó la emigración para esta comunidad autónoma y en cómo, desde el exterior, nunca se olvidaron de su tierra", afirmó.

La directora general incidió n que las contribuciones de la emigración fueron fundamentales para la alfabetización, la educación —especialmente de las niñas— y la creación de infraestructuras básicas, como escuelas, redes de saneamiento, electrificación y otras obras públicas que marcaron el desarrollo de Asturias. Asimismo, recordó que muchas de estas escuelas han mantenido su uso educativo o han sido reconvertidas en espacios de utilidad social.

Romano, también reflexió sobre la Asturias actual, como tierra de acogida."Hoy viene más gente de la que se va, pero para afrontar los retos del presente y del futuro no podemos olvidar que antes fuimos nosotros quienes emigramos y fuimos acogidos en otros países», señaló, al tiempo que destacó que la llegada de población “enriquece culturalmente y fortalece a la comunidad”.

En la presentación, que tuvo lugar en el CTIC de Peón, participaron el autor del libro y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, en un acto en el que puso el foco en la memoria histórica y en el papel de la emigración como uno de los pilares del progreso social y educativo de Asturias.